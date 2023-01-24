Укр

лукашенко сделал громкое заявление о предложении Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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александр лукашенко говорит, что не понимает, зачем Украина продолжает "готовить экстремистов" Новость обновлена 24 января 2023, 12:03
александр лукашенко говорит, что не понимает, зачем Украина продолжает "готовить экстремистов". Фото pravo.by

Судя по всему, белорусский диктатор опасается полка Калиновского, воюющего на стороне Украины

Непризнанный президент Беларуси александр лукашенко, который все еще уклоняется от прямого участия в войне против Украины, заявил, что получил от Киева предложение заключить "пакт о ненападении". По его словам, белорусов просят не задействовать свои войска на украинской территории, ограничив их продвижение в случае просьб со стороны россии.

Об этом сообщила пресс-служба лукашенко, ссылаясь на последнее совещание по общественно-политической обстановке и состоянию преступности в Беларуси.

Среди прочего диктатор заявил, что западные страны якобы все еще "имеют планы на РБ", а в Украине продолжается подготовка "боевиков и экстремистов". Правда, кого именно он имел в виду, политик так и не уточнил.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их", — отметил он.

Вполне вероятно, что речь идет о полке Калиновского, состоящем из белорусских добровольцев, которые сейчас воюют на стороне ВСУ против российских оккупантов.

Также лукашенко высказал недовольство по поводу поведения Польши и Литвы, которые "вообще очумели". Однако в чем именно это высказывается, лукашенко также не раскрыл.

"Мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов — и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов — вылезли из-под плинтуса, не вылезли — будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали", — отметил политик.

Окончательное свое решение насчет ответа на якобы имеющееся предложение от Украины насчет ненападения лукашенко так и не озвучил.

Стоит отметить, что на фоне регулярных сообщений о вероятной подготовке Беларуси к нападению на Украину александр лукашенко значительно смягчил свою риторику по отношению к Киеву. Не так давно он даже весьма одобрительно высказался об украинских властях, при этом не забыв похвалить россию.

Впрочем, как уже писал "Телеграф", это вряд ли убережет белорусского диктатора от трибунала — на Западе лукашенко хотят судить вместе с путиным.

Добавим, что ВСУ извлекли уроки из стремительного броска оккупантов в феврале 2022 и, в случае нового нападения на северные регионы, захватчиков могут уничтожать еще до пересечения украинской границы. Поэтому лукашенко и не стремится бросать своих военных на верную смерть в полесских болотах.

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#Украина #Беларусь #Война #Александр Лукашенко #Пакт