лукашенко сделал громкое заявление о предложении Украины

Судя по всему, белорусский диктатор опасается полка Калиновского, воюющего на стороне Украины

Непризнанный президент Беларуси александр лукашенко, который все еще уклоняется от прямого участия в войне против Украины, заявил, что получил от Киева предложение заключить "пакт о ненападении". По его словам, белорусов просят не задействовать свои войска на украинской территории, ограничив их продвижение в случае просьб со стороны россии.

Об этом сообщила пресс-служба лукашенко, ссылаясь на последнее совещание по общественно-политической обстановке и состоянию преступности в Беларуси.

Среди прочего диктатор заявил, что западные страны якобы все еще "имеют планы на РБ", а в Украине продолжается подготовка "боевиков и экстремистов". Правда, кого именно он имел в виду, политик так и не уточнил.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их", — отметил он.

Вполне вероятно, что речь идет о полке Калиновского, состоящем из белорусских добровольцев, которые сейчас воюют на стороне ВСУ против российских оккупантов.

Также лукашенко высказал недовольство по поводу поведения Польши и Литвы, которые "вообще очумели". Однако в чем именно это высказывается, лукашенко также не раскрыл.

"Мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов — и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов — вылезли из-под плинтуса, не вылезли — будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали", — отметил политик.

Окончательное свое решение насчет ответа на якобы имеющееся предложение от Украины насчет ненападения лукашенко так и не озвучил.

Стоит отметить, что на фоне регулярных сообщений о вероятной подготовке Беларуси к нападению на Украину александр лукашенко значительно смягчил свою риторику по отношению к Киеву. Не так давно он даже весьма одобрительно высказался об украинских властях, при этом не забыв похвалить россию.

Впрочем, как уже писал "Телеграф", это вряд ли убережет белорусского диктатора от трибунала — на Западе лукашенко хотят судить вместе с путиным.

Добавим, что ВСУ извлекли уроки из стремительного броска оккупантов в феврале 2022 и, в случае нового нападения на северные регионы, захватчиков могут уничтожать еще до пересечения украинской границы. Поэтому лукашенко и не стремится бросать своих военных на верную смерть в полесских болотах.