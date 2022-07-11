Советник Конгресса США сделал громкое заявление по поводу ударов Украины по россии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 14080
Пол Массаро говорит, что Украина должна получить больше систем HIMARS
В США считают, что Украина должна иметь право наносить удары по российским военным объектам, которые находятся непосредственно на территории страны-агрессорки, Беларуси, власти которой подыгрывают кремлю, а также в оккупированном россиянами Крыму.
Такое мнение озвучил советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро в собственном Twitter-аккаунте.
"Украине должно быть разрешено наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и россии", — написал Массаро 10 июля.
По мнению американского политика, Украине нужно предоставить еще больше установок HIMARS — ракетных артиллерийских систем с дальностью поражения до 80 километров, в арсенале которых используются управляемые высокоточные ракеты GMLRS.
Советник Конгресса США убежден, что победа Украины в войне против российских оккупантов — это "хорошо для украинцев, хорошо для россиян, хорошо для европейцев, хорошо для американцев, хорошо для всего мира".
"Я не сомневаюсь, что Украина будет ярким маяком демократии и процветания для региона и мира", — отдельно написал Пол Массаро.
Он также добавил, что видит в Украине, Польше и странах Прибалтики будущее Европы, а российское вторжение в Украину американец назвал маркером, который показал, кто станет на защиту демократии, а кто откажется от нее, когда понадобятся какие-либо жертвы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине ожидается поставка новой партии высокомобильных артсистем HIMARS, а также новых снарядов к ним. Сообщается, что они могут достреливать на 300 км.