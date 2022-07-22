США поставят Украине еще HIMARS и секретные дроны-убийцы: подробности
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Белый дом отчитался о военной помощи Украине
В пятницу, 22 июля, на 149-й день полномасштабного вторжения рф президент США Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи – на сумму $270 млн.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, который в пятницу дал закрытый брифинг для СМИ.
В состав нового пакета военной помощи входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.
Таким образом, по словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов. Кирби также добавил, что количество HIMARS в Украине достигнет 20 (16 от США и 4 — от других союзников).
Отметим, ударные беспилотники Phoenix Ghost — это новинка от компании Aevex Aerospace и про них информации в сети не так много.
Что известно:
- дрон предназначен для уничтожения целей
- похож на Switchblade
- может взлетать вертикально
- разрабатывался по заказу воздушных сил США
- время полета – около 6 часов
- оснащен инфракрасной камерой
- боевая часть позволяет уничтожать среднебронированные цели
- разрабатывался с учетом боевых действий в Донбассе до начала полномасштабной войны с оккупантами
Отметим, США могут поставить в Украину также дальнобойные боеприпасы к HIMARS, что позволит системе стрелять на 300 км.
Напомним, всего несколько РСЗО HIMARS практически полностью остановили наступление оккупантов на Донбассе. Несмотря на заявление пропагандистов, в США отметили, что ни одна система еще не была утеряна в бою. Но это не помешает пропагандистам снять сюжет о якобы уничтожении американской РСЗО. Недавно в сети всплыл соответствующий документ.