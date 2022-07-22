США поставят Украине еще HIMARS и секретные дроны-убийцы: подробности

Белый дом отчитался о военной помощи Украине

В пятницу, 22 июля, на 149-й день полномасштабного вторжения рф президент США Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи – на сумму $270 млн.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, который в пятницу дал закрытый брифинг для СМИ.

В состав нового пакета военной помощи входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.

Таким образом, по словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов. Кирби также добавил, что количество HIMARS в Украине достигнет 20 (16 от США и 4 — от других союзников).

Отметим, ударные беспилотники Phoenix Ghost — это новинка от компании Aevex Aerospace и про них информации в сети не так много.

Что известно:

дрон предназначен для уничтожения целей

похож на Switchblade

может взлетать вертикально

разрабатывался по заказу воздушных сил США

время полета – около 6 часов

оснащен инфракрасной камерой

боевая часть позволяет уничтожать среднебронированные цели

разрабатывался с учетом боевых действий в Донбассе до начала полномасштабной войны с оккупантами

Отметим, США могут поставить в Украину также дальнобойные боеприпасы к HIMARS, что позволит системе стрелять на 300 км.

Куда могут ударить ракеты ATACMS для HIMARS при дальности до 300 км

Напомним, всего несколько РСЗО HIMARS практически полностью остановили наступление оккупантов на Донбассе. Несмотря на заявление пропагандистов, в США отметили, что ни одна система еще не была утеряна в бою. Но это не помешает пропагандистам снять сюжет о якобы уничтожении американской РСЗО. Недавно в сети всплыл соответствующий документ.