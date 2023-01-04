Маск завидует Зеленскому? Бизнесмен отметился забавным твитом

Поступок миллиардера назвали жалким

Американский бизнесмен и основатель всемирно известной компании SpaceX Илон Маск, недавно попавший в громкий скандал, связанный с Украиной, сделал достаточно неоднозначную публикацию на своей странице в Twitter. Миллиардер напомнил своим подписчикам о том, что в конце 2021 года он получил отличие "Человек года", которым по версии Time в 2022 году стал президент Украины Владимир Зеленский. Пост Маска спровоцировал появление большого количества саркастических шуток и комментариев.

В частности, пользователи Сети отмечают, что такое поведение бизнесмена считают плачевным, мол, ему должно быть за него стыдно. Есть и такие, кто советует Илону Маску воспринимать то, что теперь "Человеком года" стал украинский лидер Владимир Зеленский "как обычное обновление программного обеспечения".

Стоит напомнить, что американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, самый богатый человек за всю историю, по версии издания Time стал "Человеком года" в декабре 2021 года.

"Самый богатый человек мира не владеет домом и недавно распродал свое имущество. Он запускает спутники на орбиту и использует солнце; он водит созданную собственноручно машину, которая не использует бензин и ею можно управлять без водителя", — так охарактеризовали Маска во время вручения ему. этого почетного знака отличия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бизнесмен Илон Маск планирует уже в ближайшее время отправить Украине тысячи новых спутниковых терминалов Starlink, благодаря которым бойцы ВСУ и простые жители страны имеют доступ в интернет даже в блэкаут.