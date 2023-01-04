Маск заздрить Зеленському? Бізнесмен відзначився кумедним твітом

Вчинок мільярдера назвали жалюгідним

Американський бізнесмен і засновник всесвітньовідомих компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск, який нещодавно потрапив у гучний скандал з Україною, зробив досить неоднозначну публікацію на своїй сторінці у Twitter. Мільярдер нагадав своїм підписникам, що наприкінці 2021 року він отримав відзнаку "Людина року", якою за версією Time 2022 року став президент Володимир Зеленський. Пост Маска спровокував появу великої кількості саркастичних жартів і коментарів.

Зокрема, користувачі мережі зазначають, що таку поведінку бізнесмена вважають жалюгідною, мовляв, йому має бути за неї соромно. Є й такі, хто радить Ілону Маску сприймати те, що тепер "Людиною року" став український лідер Володимир Зеленський "як звичайне оновлення програмного забезпечення".

Нагадаємо, що Ілон Маск, за версією видання Time, став "Людиною року" у грудні 2021 року.

"Найбагатша людина світу не володіє будинком і нещодавно розпродала своє майно. Він запускає супутники на орбіту та використовує сонце; він водить створену власноруч машину, яка не використовує бензин і нею можна керувати без водія", — так охарактеризували Маска у виданні під час вручення йому цієї почесної відзнаки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ілон Маск планує вже найближчим часом відправити Україні тисячі нових супутникових терміналів Starlink, завдяки яким бійці ЗСУ та прості жителі країни мають доступ до інтернету навіть у блекаут.