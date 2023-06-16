Организатору утечки данных Пентагона предъявлены обвинения: что ему грозит

Обвиняемому в сливе секретных данных Пентагона грозит большой тюремный срок

Фигуранту дела об утечке секретных данных Пентагона, военнослужащему Нацгвардии США Джеку Тейшейре выдвинули обвинения по шести пунктам.

Как сообщили на сайте Министерства юстиции США, следствие установило, что он совершал противозаконные действия с января 2022 года.

В частности, он умышленно, ненадлежащим образом и незаконно хранил и передавал информацию, которая хранилась под грифом "Совершенно секретно" или "Секретно". Также Тейшейру обвиняют в распространении закрытой информации, которая может нанести вред США в пользу иностранного государства.

По материалам следствия, военнослужащий публиковал секретную информацию в социальных сетях, где не уполномочены получать такую информацию.

В обвинении говорится, что Тейшейра публиковал в сети изображения секретных документов со стандартными пометками секретности. Таким образом, уверенно обвинение, он знал, что они содержат строго секретную информацию правительства США.

"Тейшейре предъявлено обвинение за то, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать. При этом он, вероятно, нарушил закон США и поставил под угрозу нашу национальную безопасность", – выступил с заявлением генеральный прокурор Меррик Гарланд.

По каждому из пунктов обвинения в несанкционированном хранении и передаче такой секретной информации Тейшейре грозит до 10 лет заключения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в начале апреля в сети всплыло множество секретных документов США. В Пентагоне подтвердили их подлинность и начали расследование.