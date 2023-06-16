Організатору витоку даних Пентагону висунуто звинувачення: що йому загрожує

Обвинуваченому у зливі секретних даних Пентагону загрожує великий тюремний термін

Фігуранту справи про витік секретних даних Пентагону, військовослужбовцю Нацгвардії США Джеку Тейшейрі висунули звинувачення у шести пунктах.

Як повідомили на сайті Міністерства юстиції США, слідство встановило, що він чинив протизаконні дії із січня 2022 року.

Зокрема, він навмисне, неналежним чином і незаконно зберігав та передавав інформацію, яка зберігалася під грифом "Цілком таємно" або "Секретно". Також Тейшейру звинувачують у поширенні закритої інформації, яка може завдати шкоди США на користь іноземної держави.

За матеріалами слідства, військовослужбовець публікував секретну інформацію у соціальних мережах, де не уповноважені отримувати таку інформацію.

У звинуваченні йдеться, що Тейшейра публікував у мережі зображення секретних документів із стандартними познаками секретності. Таким чином, впевнено звинувачення, він знав, що вони містять суворо таємну інформацію уряду США.

"Тейшейрі висунуто звинувачення за те, що він ділився інформацією з користувачами соціальної мережі, які, як він знав, не мали права її отримувати. При цьому він, ймовірно, порушив закон США та поставив під загрозу нашу національну безпеку", – заявив. генеральний прокурор Меррік Гарланд.

За кожним із пунктів звинувачення у несанкціонованому зберіганні та передачі такої секретної інформації Тейшейрі загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на початку квітня в мережі випливло безліч секретних документів США. У Пентагоні підтвердили їхню справжність і розпочали розслідування.