Советский истребитель разбился в США: видео и подробности

В результате инцидента никто не пострадал

13 августа в США потерпел крушение советский истребитель МиГ-23. Произошло событие во время авиашоу 13 августа.

Как пишет пресс-служба аэропорта Детройта, самолет упал во время демонстрационных полетов на авиашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show.

По данным источника, воздушное судно упало на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл. Там было повреждено несколько автомобилей, никто из людей не пострадал.

Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться. Членов экипажа госпитализировали, они не получили серьезных травм.

По случаю инцидента Федеральное авиационное управление США начало расследование причин, которые стали поводом аварии.

Отметим, что МиГ-23 – это советский многоцелевой истребитель с изменяющейся конфигурацией крыла. Его используют для борьбы с самолетами противника в широком диапазоне высот и скоростей полета и выполнения задач в пользу войск оперативно-стратегического объединения. Некоторые модификации МиГ-23 способны поражать наземные цели.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на днях россияне обстреляли Украину ракетами "Кинжал", которые выпускали с самолетов МиГ.