Радянський винищувач розбився у США: відео та подробиці
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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав
13 серпня в США зазнав аварії радянський винищувач МіГ-23. Сталася подія під час авіашоу 13 серпня.
Як пише прес-служба аеропорту Детройта, літак упав під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show.
За даними джерела, повітряне судно впало на паркування житлового комплексу у місті Бельвілл. Там було пошкоджено декілька автомобілів, ніхто з людей не постраждав.
Пілот та другий член екіпажу встигли катапультуватись. Членів екіпажу госпіталізували, вони не зазнали серйозних травм.
З нагоди інциденту Федеральне авіаційне управління США почало розслідування причин, які спричинили аварію.
Зазначимо, що МіГ-23 – це радянський багатоцільовий винищувач із змінною конфігурацією крила. Його використовують для боротьби з літаками супротивника у широкому діапазоні висот та швидкостей польоту та виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об’єднання. Деякі модифікації МіГ-23 здатні вражати наземні цілі.
Раніше "Телеграф" писав про те, що днями росіяни обстріляли Україну ракетами "Кинжал", що їх випускали з літаків МіГ.