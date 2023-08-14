Радянський винищувач розбився у США: відео та подробиці

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

13 серпня в США зазнав аварії радянський винищувач МіГ-23. Сталася подія під час авіашоу 13 серпня.

Як пише прес-служба аеропорту Детройта, літак упав під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show.

За даними джерела, повітряне судно впало на паркування житлового комплексу у місті Бельвілл. Там було пошкоджено декілька автомобілів, ніхто з людей не постраждав.

Пілот та другий член екіпажу встигли катапультуватись. Членів екіпажу госпіталізували, вони не зазнали серйозних травм.

З нагоди інциденту Федеральне авіаційне управління США почало розслідування причин, які спричинили аварію.

Зазначимо, що МіГ-23 – це радянський багатоцільовий винищувач із змінною конфігурацією крила. Його використовують для боротьби з літаками супротивника у широкому діапазоні висот та швидкостей польоту та виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об’єднання. Деякі модифікації МіГ-23 здатні вражати наземні цілі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що днями росіяни обстріляли Україну ракетами "Кинжал", що їх випускали з літаків МіГ.