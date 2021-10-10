Украинцам дадут по 2 тысячи на коммуналку: как их получить

В Украине уже 2,5 миллиона домохозяйств оформили субсидии

В Украине уже совсем скоро стартует отопительный сезон и многие граждане рассчитывают на то, что они получат субсидию. Минсоцполитики обещает предоставлять компенсацию за коммуналку в размере около 2 тысяч гривен на домохозяйство, а подать заявку на получение денег можно четырьмя способами.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

По его словам, за прошедший месяц количество получателей субсидий возросло на 100 тысяч человек. И если в начале месяца было 2,4 миллиона домохозяйств, то сейчас их уже 2,5 миллиона. Это тех граждан, которые субсидию на ЖКХ оформили и точно ее получат.

Как прогнозирует Минсоцполитики, в этом отопительном сезоне субсидия будет составлять около 1900 — 2000 гривен на семью. Некоторые категории — многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи — могут рассчитывать на выплату от 5,7 или 10 тыс. грн.

Если заявку на субсидию Вы еще не подали, но право на льготу имеете, то вот несколько способов, как это сделать:

обратиться к представителю территориальной общины или ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг);

обратиться в орган социальной защиты населения;

отправить документы через «Укрпочту»;

онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).

Ранее "Телеграф" сообщал, как узнать, назначили ли вам субсидию и сколько за нее будут выплачивать ежемесячно.