Українцям дадуть по 2 тисячі на комуналку: як їх отримати

В Україні вже 2,5 мільйони домогосподарств оформили субсидії

В Україні вже зовсім скоро стартує опалювальний сезон і багато громадян розраховують на те, що вони отримають субсидію. Мінсоцполітики обіцяє надавати компенсацію за комуналку у розмірі близько 2 тисяч гривень на домогосподарство, а подати заявку на отримання грошей можна чотирма способами.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

За його словами, за минулий місяць кількість отримувачів субсидій зросла на 100 тисяч осіб. І якщо на початку місяця було 2,4 мільйона домогосподарств, то наразі їх вже 2,5 мільйона. Це тих громадян, які субсидію на ЖКГ оформили і точно її отримають.

Як прогнозує Мінсоцполітики, у цьому опалювальному сезоні субсидія становитиме близько 1900 — 2000 гривень на сімʼю. Деякі категорії — багатодітні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сімʼї — можуть розраховувати на виплату від 5,7 або 10 тис. грн.

Якщо заявку на субсидію Ви ще не подали, але право на пільгу маєте, то ось декілька способів, як це зробити:

звернутися до представника територіальної громади або ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг);

звернутися до органу соціального захисту населення;

відправити документи через «Укрпошту»;

онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як дізнатися, чи призначили вам субсидію і скільки за неї виплачуватимуть щомісяця.