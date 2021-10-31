Какие праздники 31 октября: народные приметы и запреты на Луков день

В этот день поводов для празднования будет немало

В это воскресенье, 31 октября, в большинстве стран мира отмечают самый ужасный праздник в году — Хэллоуин (Halloween), или канун Дня всех святых. В Украине свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники, а православные верующие почитают память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий.

Лука является апостолом от семидесяти, сподвижником апостола Павла. Считается, что святой написал при жизни четыре Евангелия, а также Деяния святых апостолов. Кроме этого, апостол считается первым в истории иконописцем. Согласно преданию, именно он написал икону Богоматери.

Святому Луке принято молиться о взаимопонимании в семье, о неугасающей любви между супругами.

Народные приметы 31 октября

Бледная и мутная луна – жди дождя или снега. Возможны также морозы.

Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет ясной, и наоборот.

Родившимся 31 октября дан дар целительства и талант художника. Носить им следует аквамарин.

Что нельзя делать 31 октября

Не стоит в этот день свататься. Верили, что в противном случае отношения влюбленной пары испортятся.

Нельзя брать и давать в долг деньги, иначе проблемы с финансами не заставят себя ждать.

С календарями церковных и государственных праздников на октябрь вы можете ознакомиться в материалах "Телеграфа".