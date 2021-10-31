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Какие праздники 31 октября: народные приметы и запреты на Луков день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В народе отмечают праздник - Луков день, в честь памяти святого Луки
В народе отмечают праздник - Луков день, в честь памяти святого Луки

В этот день поводов для празднования будет немало

В это воскресенье, 31 октября, в большинстве стран мира отмечают самый ужасный праздник в году — Хэллоуин (Halloween), или канун Дня всех святых. В Украине свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники, а православные верующие почитают память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий.

Лука является апостолом от семидесяти, сподвижником апостола Павла. Считается, что святой написал при жизни четыре Евангелия, а также Деяния святых апостолов. Кроме этого, апостол считается первым в истории иконописцем. Согласно преданию, именно он написал икону Богоматери.

Святому Луке принято молиться о взаимопонимании в семье, о неугасающей любви между супругами.

Народные приметы 31 октября

  • Бледная и мутная луна – жди дождя или снега. Возможны также морозы.
  • Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет ясной, и наоборот.
  • Родившимся 31 октября дан дар целительства и талант художника. Носить им следует аквамарин.

Что нельзя делать 31 октября

  • Не стоит в этот день свататься. Верили, что в противном случае отношения влюбленной пары испортятся.
  • Нельзя брать и давать в долг деньги, иначе проблемы с финансами не заставят себя ждать.

С календарями церковных и государственных праздников на октябрь вы можете ознакомиться в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты #Хелловін
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