Які свята 31 жовтня: народні прикмети та заборони на Луків день

Цього дня приводів для святкування буде чимало

Цієї неділі, 31 жовтня, у більшості країн світу відзначають найжахливіше свято в році — Хелловін (Halloween), або переддень Дня всіх святих. В Україні своє професійне свято відзначають автомобілісти та дорожники, а православні віруючі вшановують пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій.

Лука є апостолом від сімдесяти, сподвижником апостола Павла. Вважається, що святий написав за життя чотири Євангелії, а також Діяння святих апостолів. Окрім цього, апостол вважається першим в історії іконописцем. За переказами, саме він написав ікону Богоматері.

Святому Луці прийнято молитися про взаєморозуміння в сім’ї, про невгасаючу любов між подружжям.

Народні прикмети 31 жовтня

Блідий і каламутний місяць – чекай на дощ або сніг. Можливі морози.

Хмари по небу пливуть із півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки.

Народженим 31 жовтня дано дар цілительства та талант художника. Носити їм слід аквамарин.

Що не можна робити 31 жовтня

Не варто цього дня свататися. Вірили, що інакше стосунки закоханої пари зіпсуються.

Не можна брати і позичати гроші, інакше проблеми з фінансами не забаряться.

З календарями церковних та державних свят на жовтень ви можете ознайомитись у матеріалах "Телеграфа".