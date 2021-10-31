Які свята 31 жовтня: народні прикмети та заборони на Луків день
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Цього дня приводів для святкування буде чимало
Цієї неділі, 31 жовтня, у більшості країн світу відзначають найжахливіше свято в році — Хелловін (Halloween), або переддень Дня всіх святих. В Україні своє професійне свято відзначають автомобілісти та дорожники, а православні віруючі вшановують пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій.
Лука є апостолом від сімдесяти, сподвижником апостола Павла. Вважається, що святий написав за життя чотири Євангелії, а також Діяння святих апостолів. Окрім цього, апостол вважається першим в історії іконописцем. За переказами, саме він написав ікону Богоматері.
Святому Луці прийнято молитися про взаєморозуміння в сім’ї, про невгасаючу любов між подружжям.
Народні прикмети 31 жовтня
- Блідий і каламутний місяць – чекай на дощ або сніг. Можливі морози.
- Хмари по небу пливуть із півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки.
- Народженим 31 жовтня дано дар цілительства та талант художника. Носити їм слід аквамарин.
Що не можна робити 31 жовтня
- Не варто цього дня свататися. Вірили, що інакше стосунки закоханої пари зіпсуються.
- Не можна брати і позичати гроші, інакше проблеми з фінансами не забаряться.
З календарями церковних та державних свят на жовтень ви можете ознайомитись у матеріалах "Телеграфа".
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