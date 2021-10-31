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Які свята 31 жовтня: народні прикмети та заборони на Луків день

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У народі святкують свято — Луків день, на честь пам’яті святого Луки
У народі святкують свято — Луків день, на честь пам’яті святого Луки

Цього дня приводів для святкування буде чимало

Цієї неділі, 31 жовтня, у більшості країн світу відзначають найжахливіше свято в році — Хелловін (Halloween), або переддень Дня всіх святих. В Україні своє професійне свято відзначають автомобілісти та дорожники, а православні віруючі вшановують пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій.

Лука є апостолом від сімдесяти, сподвижником апостола Павла. Вважається, що святий написав за життя чотири Євангелії, а також Діяння святих апостолів. Окрім цього, апостол вважається першим в історії іконописцем. За переказами, саме він написав ікону Богоматері.

Святому Луці прийнято молитися про взаєморозуміння в сім’ї, про невгасаючу любов між подружжям.

Народні прикмети 31 жовтня

  • Блідий і каламутний місяць – чекай на дощ або сніг. Можливі морози.
  • Хмари по небу пливуть із півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки.
  • Народженим 31 жовтня дано дар цілительства та талант художника. Носити їм слід аквамарин.

Що не можна робити 31 жовтня

  • Не варто цього дня свататися. Вірили, що інакше стосунки закоханої пари зіпсуються.
  • Не можна брати і позичати гроші, інакше проблеми з фінансами не забаряться.

З календарями церковних та державних свят на жовтень ви можете ознайомитись у матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Традиції #Прикмети #Свята #Заборони #Хелловін
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