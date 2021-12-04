Группа "кротов": бывший разведчик заявил о проблемах в Офисе президента (видео)

Двое разведчиков, которые заявляют об участии в операции по задержанию "вагнеровцев", рассказали про известные им детали дела.

Роман Червинский и Юрий Семенюк, оба полковники запаса Вооруженных сил, сообщили, что после провала операции не дали провести внутреннее расследование, а руководитель и причастные были уволены. Семенюк сообщил о давлении — отстранение от должности, затем — проблемы с паспортом.

Об этом говорили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Разведчики также рассказали, что им угрожали также привлечением к ответственности. Червинский рассказал, что это происходило после совещаний в Офисе президента. Он отметил, что ему также угрожали аннуляцией паспортов.

Также полковник запаса сообщил, что в результатах работы временной следственной комиссии отражены данные, которые не соответствуют действительности и это заводит расследование в угол.

Червинский также считает, что в руководстве государства есть "кроты". Он назвал конкретные фамилии: Андрей Ермак, Олег Татаров и Руслан Демченко. Экс-разведчик считает, что они держат в страхе президента Владимира Зеленского. По его словам, они боятся российской реакции.

Червинский уверен — операция была разработана так, чтобы к Украине не было претензий со стороны России. Доказать причастность разведки было бы невозможно.

Напомним, операция по захвату предполагаемых боевиков ЧВК "Вагнер" планировалась несколько лет. Утверждается, что это была украинская спецоперация. Она провалилась из-за задержания мужчин в Беларуси. Позже их выдали России.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-руководитель ГУР Минобороны Василий Бурба заявлял про распоряжение от главы Офиса президента Андрея Ермака о переносе операции. Ермак такой разговор отрицает, как и само планирование операции.