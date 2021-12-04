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Група "кротів": колишній розвідник заявив про проблеми в Офісі президента (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Затримання "вагнерівців" у Білорусі Новина оновлена 04 грудня 2021, 08:11
Затримання "вагнерівців" у Білорусі

Двоє розвідників, які заявляють про участь в операції із затримання "вагнерівців", розповіли про відомі їм деталі справи.

Роман Червінський та Юрій Семенюк, обидва полковники запасу Збройних сил, повідомили, що після провалу операції не дали провести внутрішнє розслідування, а керівника та причетних було звільнено. Семенюк повідомив про тиск — усунення з посади, потім проблеми з паспортом.

Про це говорили в ефірі програми "Свобода слова Савік Шустер".

Розвідники також розповіли, що їм також загрожували притягненням до відповідальності. Червінський розповів, що це відбувалося після нарад в офісі президента. Він зазначив, що йому також погрожували ануляцією паспортів.

Також полковник запасу повідомив, що у результатах роботи тимчасової слідчої комісії відображено дані, які не відповідають дійсності, і це заводить розслідування у кут.

Червінський також вважає, що у керівництві держави є "кроти". Він назвав конкретні прізвища: Андрій Єрмак, Олег Татаров та Руслан Демченко. Ексрозвідник вважає, що вони тримають у страху президента Володимира Зеленського. За його словами, вони бояться російської реакції.

Червінський упевнений, що операція була розроблена так, щоб до України не було претензій з боку Росії. Довести причетність розвідки було б неможливо.

Нагадаємо, операція із захоплення передбачуваних бойовиків ПВК "Вагнер" планувалася кілька років. Стверджується, що то була українська спецоперація. Вона провалилася через затримання чоловіків у Білорусі. Пізніше їх видали Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що екскерівник ГУР Міноборони Василь Бурба заявляв про розпорядження від голови офісу президента Андрія Єрмака про перенесення операції. Єрмак таку розмову заперечує, як і саме планування операції.

Теги:
#Розвідка #Андрій Єрмак #Вагнеровци
Затримання "вагнерівців" у Білорусі
Суспільство
Група "кротів": колишній розвідник заявив про проблеми в Офісі президента (відео)
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Категорія
Затримання "вагнерівців" у Білорусі
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