"Превращают в свою "кормушку" с откатами": украинский журналист раскритиковал власть

Власти был дан уникальный исторический шанс, который она не использует, считает журналист.

Украинский журналист Остап Дроздов высказал мнение, что 2021 год сделал понятие "тотальной безнаказанности" национальной религией. Как пример он привел ситуацию с экс-замглавы МВД Александром Гогилашвили.

Об этом он говорил в эфире программы "Право на владу".

"Это две разных страны которые должны пересечься, но не пересекаются. И украинская власть, которая въезжала на высокие должности на ровере, очень быстро почувствовала вкус "корыта" и пересела на Land Rover, окружила себя репрессивной машиной, подчинила себе все чем она будет защищаться от собственного народа и им это нравится", — сказал журналист в эфире.

Он отметил, что принадлежность к "группе избранных" дает право на различные поступки, среди которых назвал проживание главы разведки в доме экс-чиновника с сомнительной репутацией. Речь про главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова, который на время ремонта в его квартире живет у Гогилашвили и его жены Марии Левченко.

Дроздов отметил, что власти нравится доступ к госбюджету, и они не используют "исторический шанс за 30 лет полноты власти "вытянуть" Украину в нормальную цивилизованное русло, а превращают в свою кормушку с "откатами" 30-40% на всех "больших крадивництвах" и на огромных премиях по 15 млн долларов, а вы радуйтесь тысяче и ходите на выборы".

Также журналист высказал сомнение в правильности диалога внутри государства с теми, кто не имеет украиноцентристской позиции и является "представителем враждебных политических сил", которые "ездят в Кремль за инструкциями".

Напомним, 2021 год в Украине заканчивается рядом скандалов. Среди них — инцидент на блокпосту в Краматорске, когда бывший заместитель главы МВД с матом и угрозами общался с полицейским, проверявшим его документы. После этой ситуации он был уволен, но журналисты обнародовали ряд фактов про Гогилашвили. В частности, как писал "Телеграф" речь про вероятное наличие действующего российского паспорта, а также связь с мошенничеством в РФ.

Удивило журналистов также и само назначение Гогилашвили в МВД. Его связывают с постом супруги — Марии Левченко. Она работает советницей президента, составляет его график и присутствует на встречах.