"Перетворюють на свою "кормушку" з відкатами": український журналіст розкритикував владу

Владі було надано унікальний історичний шанс, який вона не використовує, вважає журналіст.

Український журналіст Остап Дроздов висловив думку, що 2021 зробив поняття "тотальної безкарності" національною релігією. Як приклад він навів ситуацію із ексзаступником голови МВС Олександром Гогілашвілі.

Про це він говорив у ефірі програми "Право на владу".

"І це українська влада, яка в’їжджала на високі посади на ровері, дуже швидко засмакувала "корито" і пересіла на Land Rover, оточила себе репресивною машиною, підкорила собі все, чим вона захищатиметься. від власного народу та їм це подобається ”, — сказав журналіст в ефірі.

Він зазначив, що приналежність до "групи обраних" дає право на різні вчинки, серед яких назвав проживання голови розвідки у будинку ексчиновника із сумнівною репутацією. Йдеться про голову ГУР Міноборони Кирила Буданова, який на час ремонту у його квартирі живе у Гогілашвілі та його дружини Марії Левченко.

Дроздов зазначив, що владі подобається доступ до держбюджету, і вони не використовують "історичний шанс за 30 років повноти влади "витягнути" Україну в нормальне цивілізоване русло, а перетворюють на свою "кормушку" з "відкатами" 30-40% на всіх "великих крадівництвах" і на величезних преміях по 15 млн доларів, а ви радійте тисячі та ходіть на вибори ”.

Також журналіст висловив сумнів у правильності діалогу всередині держави з тими, хто не має україноцентристської позиції та є "представником ворожих політичних сил", які "їздять до Кремля за інструкціями".

Нагадаємо, 2021 рік в Україні закінчується низкою скандалів. Серед них — інцидент на блокпосту в Краматорську, коли колишній заступник голови МВС із матом та погрозами спілкувався з поліцейським, який перевіряв його документи. Після цієї ситуації він був звільнений, але журналісти оприлюднили низку фактів про Гогілашвілі. Зокрема, як писав "Телеграф", мова про можливу наявність чинного російського паспорта, а також зв’язок з шахрайством в РФ.

Здивувало журналістів також і саме призначення Гогілашвілі до МВС. Його пов’язують із постом дружини – Марії Левченко. Вона працює радницею президента, складає його графік та присутня на зустрічах.