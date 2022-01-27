Этот год будет решающим для Зеленского: Влад Росс оценил шансы нового Майдана в Украине

У украинского гаранта в 2022 году два опасных периода.

Президента Владимира Зеленского в 2022 ожидают нелегкие времена. Кроме того, что его бывший соратник и экс-генпрокурор считает, что украинского лидера ждет народный импичмент, астролог предсказал сложности в политической карьере Зеленского уже начиная с марта-апреля.

Об этом рассказал астролог Влад Росс в интервью "Телеграфу".

Весной планета Сатурн входит в Дом власти в гороскопе украинского президента. Это, по мнению эксперта, означает, что ориентировочно в марте-апреле власть Зеленского переживет определенные решающие события. Среди возможных он назвал выступления за свержение гаранта.

Вторым опасным временем для украинского президента станет окончание текущего года. По мнению астролога есть возможность бунта против него в ноябре-декабре 2022. Как отметил Росс, если Майдан против власти шестого президента будет в 2022 то это произойдет в ноябре.

Астролог считает, что год для Зеленского будет непростым. Как ранее писал "Телеграф", украинский лидер, который накануне отпраздновал день рождения, принесет Украине серьезные изменения. Они могут быть как плохими, так и хорошими, — рассказала астролог Людмила Халанская.