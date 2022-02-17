"Вам так никогда не жить": появилось обращение к тем, кто ждет смерти Жириновского

Известный российский блогер считает, что у многих никогда не будет "ни столько денег, ни столько таланта"

В сети вовсю обсуждают здоровье главы ЛДПР РФ Владимира Жириновского, который находится в тяжелом состоянии из-за осложнений коронавируса. И хоть в партии заявили об улучшениях, интернет-пользователи, как в шутку, так и всерьез, желают политику отправиться на тот свет.

Россиянам, которые пишут о смерти Жириновского, ответил местный блогер — публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме, Евгений Понасенков. Он обратился к россиянам, которые ждут кончины лидера ЛДПР, и заявил, что у них никогда не будет "ни столько денег, ни столько таланта".

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"Жириновский насладился этой жизнью сполна, поэтому не радуйтесь, вам так никогда не жить", — с улыбкой на лице отметил блогер.

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Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.