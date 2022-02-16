За здравие Жириновского заказали сорокоуст: что известно о болезни ненавидящего Украину политика

Однопартийцы политика говорят, что с ним все хорошо, однако росСМИ увидели некоторые нюансы и даже рассуждают о смене Жириновского на посту лидера ЛДПР

В ЛДПР России заявили о том, что состояние Владимира Жириновского, у которого, по слухам, ранее началось воспаление мозга, улучшилось. Однопартиец политика Сергей Леонов сделал заявление о том, что Жириновский руководит ими с больницы и скоро якобы выступит с заявлением и перед общественностью. Впрочем, некоторые российские СМИ скептически отнеслись к успокоительным словам ЛДПР и указали на ряд несостыковок.

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Как допускает российская "Комсомольская правда", Леонов вряд ли знает о состоянии Жириновского больше, чем сын политика Игорь Лебедев, опубликовавший в "Фейсбуке" пост со словами "Только живи", адресованными отцу.

Кроме того, продолжает СМИ, масла в огонь подлил еще и первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов: чиновник обратился к патриарху Кириллу и попросил организовать чтения сорокоуста о здравии Жириновского. Журналисты задаются вопросом: если кризис уже миновал, почему сорокоуст заказали сейчас?

На фоне неоднозначной информации в РФ также гадают, кто может сменить одиозного и авторитарного политика, которому скоро исполнится 76 лет, в кресле главы ЛДПР. Не найдя никакой альтернативы, россияне не исключают, что партия без Жириновского просто развалится.

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Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.