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"Вам так ніколи не жити": з’явилося звернення до тих, хто чекає на смерть Жириновського

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Жириновському 75 і він хворіє на ковід у важкій формі Новина оновлена 17 лютого 2022, 10:33
Жириновському 75 і він хворіє на ковід у важкій формі

Відомий російський блогер вважає, що у багатьох ніколи не буде "ні стільки грошей, ні стільки таланту"

У мережі обговорюють здоров’я глави ЛДПР РФ Володимира Жириновського, який перебуває у важкому стані через ускладнення коронавірусу. І хоч у партії заявили про поліпшення, інтернет-користувачі, як жартома, так і всерйоз, бажають політику вирушити на той світ.

Росіянам, які пишуть про смерть Жириновського, відповів місцевий блогер — публіцист, який спеціалізується на історичному ревізіонізмі, Євген Понасенков. Він звернувся до росіян, які чекають на смерть лідера ЛДПР, і заявив, що у них ніколи не буде "ні стільки грошей, ні стільки таланту".

"Жириновський насолодився цим життям сповна, тому не радійте, вам так ніколи не жити", — з усмішкою на обличчі зазначив блогер.

Жириновський захворів на коронавірус, люди реагують зі зловтіхою

Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.

Теги:
#Блогер #Володимир Жириновський #Коронавірус #Хейтер
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