"Вам так ніколи не жити": з’явилося звернення до тих, хто чекає на смерть Жириновського

Відомий російський блогер вважає, що у багатьох ніколи не буде "ні стільки грошей, ні стільки таланту"

У мережі обговорюють здоров’я глави ЛДПР РФ Володимира Жириновського, який перебуває у важкому стані через ускладнення коронавірусу. І хоч у партії заявили про поліпшення, інтернет-користувачі, як жартома, так і всерйоз, бажають політику вирушити на той світ.

Росіянам, які пишуть про смерть Жириновського, відповів місцевий блогер — публіцист, який спеціалізується на історичному ревізіонізмі, Євген Понасенков. Він звернувся до росіян, які чекають на смерть лідера ЛДПР, і заявив, що у них ніколи не буде "ні стільки грошей, ні стільки таланту".

Читайте також: Категорія Суспільство За здоров’я Жириновського замовили сорокоуст: що відомо про хворобу політика, який ненавидить Україну Однопартійці політика кажуть, що з ним усе гаразд, проте росЗМІ побачили деякі нюанси і навіть розмірковують про зміну Жириновського на посаді лідера ЛДПР

"Жириновський насолодився цим життям сповна, тому не радійте, вам так ніколи не жити", — з усмішкою на обличчі зазначив блогер.

Жириновський захворів на коронавірус, люди реагують зі зловтіхою

Читайте також: Категорія Суспільство "Жириновський помер": у Росії жорстко жартують над хворобою політика, який ненавидить Україну Політикам у РФ дзвонять телефонні терористи і заявляють про смерть Жириновського. Жартують про це і в соцмережах

Нагадаємо, що одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичний персонал. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.