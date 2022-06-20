Мальчик, родителей которого расстреляли россияне, до сих пор верит в возвращение мамы: психолог об истории жертв войны

Младший брат не может поверить в смерть родителей, а старший делится своими переживаниями в дневнике

Русские военные расстреляли родителей 12-летного Тимофея и 5-летнего Серафима в Киевской области в начале марта, когда часть населенных пунктов региона, в том числе Буча, Ирпень и Гостомель, были атакованы вс рф и в дальнейшем оккупированы. Младший из братьев спустя три месяца подсознательно надеется, что мама еще вернется.

С братьями сейчас работает психолог Елена Шершнева. В эксклюзивном интервью "Телеграфу" она рассказала, как тяжело переживают смерть родителей дети и как реагирует на потерю детская психика.

Так, 8 марта в селе Шевченково в Броварском районе Киевской области родители мальчиков торговали на местном базаре. В какой-то момент началось наступление вражеской техники. Муж с женой пытались укрыться, выдвинулись на машине, но российские военные расстреляли колонны гражданских автомобилей.

Как поясняет психолог, взрослый человек осознает потерю и то, что это навсегда. Но вот ребенок может реагировать иначе: отрицать произошедшее, убеждать себя, что трагедии не случилось. Дело в том, что дети подсознательно надеются – все еще будет нормально, а мама и папа – вернутся.

Кроме того, психолог рассказала, что старший брат ведет дневник. Начал писать он еще во время оккупации. Поскольку помимо тяжелой утраты детям пришлось столкнуться и с этим. В момент, когда на одно из сел на Киевщине напала россия, братья находились у тети и дяди. В юном возрасте им довелось думать о том, смогут ли они выжить, хватит ли им еды, пока вокруг разворачиваются боевые действия.

"Дети пребывали в неопределенности и не знали, выживут ли. Ежедневное выживание – чрезвычайный стресс и для взрослого, а здесь – дети. Старший мальчик вел дневник, в котором описывал свои переживания. В определенной степени это было для него терапевтически, так он выводил свои эмоции", — объяснила психолог.

Тимофей продолжает писать. Это один из инструментов для проработки эмоций. Шершнева добавляет, что чем младше ребенок – тем труднее осознает сущность произошедшего.

"Огромный ресурс этих братьев в том, что у них очень теплые отношения. Старший брат заботится о младшем, и эта забота согревает малыша. А старшего, в свою очередь, поддерживает то, что есть о ком заботиться", — рассказала Шершнева.

Психолог подытожила, что с детьми, переживающими потерю близких, потребуется работать медленно и постепенно, в частности используя арт-техники.

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Напомним, за время полномасштабной войны в Украине погибло уже больше трех сотен детей. Кроме того, еще более 500 получили ранения. Об убийстве детей российскими военными заявила и известная актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, ранее посетившая Украину.

Как ранее писал "Телеграф", украинские медиа объединились в волонтерскую инициативу ради помощи детям. В данный момент за помощью обратилась областная детская больница в Николаеве, где спасают жизни раненых малышей. Необходимо приобрести оборудование. Все неравнодушные могут присоединиться к благотворительному проекту.