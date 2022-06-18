"Больше всего страдают дети": Анджелина Джоли привела печальную статистику войны в Украине

Актриса, недавно побывавшая в Украине, рассказала всему миру о пострадавших маленьких украинцах

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая является также послом доброй воли ООН, с первых дней полномасштабного вторжения россии в нашу страну выказывает свою поддержку украинцам. Знаменитость обратила внимание на детей, ставших жертвами агрессии со стороны рф.

В субботу, 18 июня, Джоли опубликовала в Инстаграме пост, где указала, что почти две трети маленьких украинцев были вынужденно перемещены. Также актриса подчеркнула, что с 24 февраля по меньшей мере были убиты 277 детей, ранены — 456 детей.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Кроме того актриса подчеркнула, что в Украине в результате атак россиян было повреждено и уничтожено минимум 256 учреждений здравоохранения и более 1800 школ.

"Наибольшие последствия войны несут дети. Во всем мире дети составляют 30% населения. Также дети составляют 41% всех вынужденных переселенцев", — написала Джоли.

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Напомним, что 30 апреля американская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину, чтобы помочь пострадавшим от войны людям. Звезду "поймали" в одном из львовских кафе. Ее снимок оттуда быстро превратился в материал для мемов, ведь известную представительницу Голливуда совсем проигнорировал один из юных посетителей заведения.

Помимо этого украинцы выдали и другую забавную реакцию на приезд кинозвезды.