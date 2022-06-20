Хлопчик, батьків якого розстріляли росіяни, досі вірить у повернення мами: психолог про історію жертв війни

Молодший брат не може повірити у смерть батьків, а старший ділиться своїми переживаннями у щоденнику

Російські військові розстріляли батьків 12-річного Тимофія та 5-річного Серафима в Київській області на початку березня, коли частина населених пунктів регіону, в тому числі Буча, Ірпінь та Гостомель, були атаковані зс рф і надалі окуповані. Молодший із братів через три місяці підсвідомо сподівається, що мама ще повернеться.

Із братами зараз працює психолог Олена Шершньова. В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" вона розповіла, як тяжко переживають смерть батьків діти та як реагує на втрату дитяча психіка.

Так, 8 березня у селі Шевченкове у Броварському районі Київської області батьки хлопчиків торгували на місцевому базарі. Якоїсь миті почався наступ ворожої техніки. Чоловік із дружиною намагалися сховатись, висунулися на машині, але російські військові розстріляли колони цивільних автомобілів.

Як пояснює психолог, доросла людина усвідомлює втрату й те, що це назавжди. Але дитина може реагувати інакше: заперечувати те, що сталося, переконувати себе, що трагедії не трапилося. Справа в тому, що діти підсвідомо сподіваються – все ще буде нормально, а мама й тато – повернуться.

Крім того, психолог розповіла, що старший брат веде щоденник. Почав писати ще під час окупації. Оскільки, крім важкої втрати, дітям довелося зіткнутися і з цим. У момент, коли на одне із сіл на Київщині напала росія, брати були у тітки та дядька. У юному віці їм довелося думати про те, чи зможуть вони вижити, чи вистачить їм їжі, поки довкола розгортаються бойові дії.

"Діти перебували в невизначеності та не знали, чи виживуть. Щоденне виживання — надзвичайний стрес і для дорослого, а тут — діти. Старший хлопчик вів щоденник, в якому описував свої переживання. Певною мірою це було для нього терапевтично, так він виводив свої емоції", — пояснила психолог.

Тимофій продовжує писати. Це один із інструментів для опрацювання емоцій. Шершньова додає, що чим молодша дитина – тим важче усвідомлює суть події.

"Величезний ресурс цих братів у тому, що в них дуже теплі стосунки. Старший брат дбає про молодшого, і ця турбота зігріває малюка. А старшого, у свою чергу, підтримує те, що є про кого піклуватися", — розповіла Шершньова.

Психолог підсумувала, що з дітьми, які переживають втрату близьких, потрібно працювати повільно та поступово, зокрема, використовуючи арт-техніки.

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Нагадаємо, за час повномасштабної війни в Україні загинуло вже понад три сотні дітей. Крім того, ще понад 500 отримали поранення. Про вбивство дітей російськими військовими заявила і відома актриса, посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, яка раніше відвідала Україну.

Як раніше писав "Телеграф", українські медіа об’єдналися у волонтерську ініціативу заради допомоги дітям. На цей момент по допомогу звернулася обласна дитяча лікарня в Миколаєві, де рятують життя поранених малюків. Необхідно придбати обладнання. Усі небайдужі можуть приєднатися до благодійного проєкту.