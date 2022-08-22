Еще одной категории мужчин разрешили покидать Украину: кого это касается, условия выезда

Кабмин с пониманием относится к представителям бизнеса и их нуждам, ведь именно благодаря им украинская экономика не стоит на месте

Уже с 1 сентября еще одна категория военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет будет иметь право на выезд за пределы Украины во время военного положения, которое продлили до 21 ноября.

Как во время очередного эфира всеукраинского национального телемарафона сообщила министр экономики Юлия Свириденко, со следующего месяца из Украины смогут выезжать и сотрудники экспортных компаний, однако все же существует определенное ограничение. Речь уже о сроках пребывания граждан Украины за границей. Эта категория должна вернуться на Родину не позднее чем через 7 дней после выезда.

"Это важный шаг, необходимый для бизнеса для того, чтобы они имели возможность участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину, чтобы развивать свой бизнес ", — пояснила министр.

По словам Свириденко, заявление для получения разрешения на пересечение украинской границы должен подавать работодатель. Сделать это можно очень просто, воспользовавшись приложением "Дия".

В то же время она подчеркнула, что для получения должного разрешения компания должна отвечать определенным требованиям, а именно:

выплачивать официальную зарплату рабочим;

средний размер зарплаты работников должен быть не менее 20 тысяч гривен;

компания не должна иметь задолженности по налогам и сборам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым категориям мужчин разрешили выезжать за пределы Украины в отпуск и командировки — кого это касается.

Также напомним, как водителям и волонтерам выехать за пределы Украины во время войны.