Ще одній категорії чоловіків дозволили покидати Україну: кого це стосується, умови виїзду

Кабмін з розумінням ставиться до представників бізнесу та їх потреб, адже саме завдяки їм українська економіка не стоїть на місці

Вже з 1 вересня ще одна категорія військовозобов'язаних чоловіків з 18 до 60 років матиме право на виїзд за межі України під час дії воєнного стану, який подовжили до 21 листопада.

Як під час чергового ефіру всеукраїнського національного телемарафону повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, з наступного місяця з України матимуть змогу виїжджати також і співробітники експортних компаній, проте все ж існує певне обмеження. Мова уже про терміни перебування громадян України за кордоном. Ця категорія повинна повернутися на Батьківщину не пізніше, аніж через 7 днів після виїзду.

"Це важливий крок, необхідний для бізнесу для того, аби вони мали можливість брати участь у міжнародних заходах, … підписувати ділові контракти та повертатися в Україну, щоб розвивати свій бізнес", — пояснила міністр.

За словами Свириденко, заяву для отримання дозволу на перетин українського кордону повинен подавати роботодавець. Зробити це можна дуже просто, скориставшись застосунком "Дія".

Водночас вона наголосила, що для отримання належного дозволу, компанія повинна відповідати певним вимогам, а саме:

виплачувати офіційну зарплату робітникам;

середній розмір зарплати працівників повинен бути не менше за 20 тисяч гривень;

компанія не повинна мати заборгованостей щодо податків та зборів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, деяким категоріям чоловіків дозволили виїжджати за межі України у відпустку та відрядження — кого це стосується.

Також нагадаємо, як водіям та волонтерам виїхати за межі України під час війни.