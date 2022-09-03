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Выезд из Украины во время войны: какие документы нужны большой категории забронированных работников

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
В Украине продолжается общая мобилизация, поэтому мужчин за границу не выпускают Новость обновлена 03 сентября 2022, 15:16
В Украине продолжается общая мобилизация, поэтому мужчин за границу не выпускают

Как госслужащим уехать за границу во время войны — объяснение ГПСУ

Из-за полномасштабного вторжения россии и внедрения военного положения военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за пределы Украины, однако разрешение на пересечение границы все же могут получить некоторые мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет. Речь идет о забронированных работниках, которые при наличии ряда документов могут уехать из страны.

Как пояснили в Государственной пограничной службе, забронированные мужчины имеют право выехать из Украины во время действия военного положения, однако для этого госслужащие должны предоставить определенные документы в зависимости от цели своего выезда.

Командировка

  • документ, подтверждающий выезд военнообязанного в служебную командировку;
  • справка\удостоверение о наличии отсрочки от призыва и сообщения о зачислении на специальный военный учет (или выписка из приказа Минэкономики).

Отпуск

  • документ, подтверждающий выезд в отпуск;
  • справка об отсрочке от призыва на службу и уведомление о зачислении на специальный военный учет.

В ведомстве отмечают, что вышеуказанные документы лицо во время пересечения украинской границы должно будет предъявить представителям таможни совместно с другими важными бумагами, подтверждающими личность, а именно: паспорт, служебный паспорт, дипломатический паспорт и т.д.

К сведению читателей, бронь – это отсрочка от призыва сроком не более 6 месяцев. Ее могут предоставить работнику определенного предприятия по требованию органов власти, государственных учреждений и других уполномоченных ведомств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым категориям мужчин разрешат выезжать за пределы Украины, однако при одном условии.

Также напомним, что в Украине запретили выезд за границу одной категории мужчин – кого это касается.

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#Украина #ГПСУ #Госслужащие #Дозвіл #За кордон