Выезд из Украины во время войны: какие документы нужны большой категории забронированных работников

Как госслужащим уехать за границу во время войны — объяснение ГПСУ

Из-за полномасштабного вторжения россии и внедрения военного положения военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за пределы Украины, однако разрешение на пересечение границы все же могут получить некоторые мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет. Речь идет о забронированных работниках, которые при наличии ряда документов могут уехать из страны.

Как пояснили в Государственной пограничной службе, забронированные мужчины имеют право выехать из Украины во время действия военного положения, однако для этого госслужащие должны предоставить определенные документы в зависимости от цели своего выезда.

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Командировка

документ, подтверждающий выезд военнообязанного в служебную командировку;

справка\удостоверение о наличии отсрочки от призыва и сообщения о зачислении на специальный военный учет (или выписка из приказа Минэкономики).

Отпуск

документ, подтверждающий выезд в отпуск;

справка об отсрочке от призыва на службу и уведомление о зачислении на специальный военный учет.

В ведомстве отмечают, что вышеуказанные документы лицо во время пересечения украинской границы должно будет предъявить представителям таможни совместно с другими важными бумагами, подтверждающими личность, а именно: паспорт, служебный паспорт, дипломатический паспорт и т.д.

К сведению читателей, бронь – это отсрочка от призыва сроком не более 6 месяцев. Ее могут предоставить работнику определенного предприятия по требованию органов власти, государственных учреждений и других уполномоченных ведомств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым категориям мужчин разрешат выезжать за пределы Украины, однако при одном условии.

Также напомним, что в Украине запретили выезд за границу одной категории мужчин – кого это касается.