Виїзд з України під час війни: які документи потрібні великій категорії заброньованих працівників

Як держслужбовцям виїхати за кордон під час війни - пояснення ДПСУ

Через повномасштабне вторгнення росії та впровадження воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за межі України, проте дозвіл на перетин кордону все ж можуть отримати деякі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років. Мова йде про заброньованих працівників, які при наявності низки документів можуть виїхати за кордон.

Як пояснили у Державній прикордонній службі заброньовані чоловіки мають право виїхати з України під час дії воєнного стану, проте для цього держслужбовці повинні надати певні документи, залежно від мети свого виїзду.

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Відрядження

документи, які підтверджують виїзд військовозобов'язаного у службове відрядження;

довідка\посвідчення щодо наявності відстрочки від призову та повідомлення щодо зарахування на спеціальний військовий облік (або витяг з наказу Мінекономіки).

Відпустка

документ, який підтверджує виїзд у відпустку;

довідка про відстрочку від призову на службу та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

У відомстві зазначають, що вищевказані документи особа під час перетину українського кордону повинна буде пред'явити представникам митниці спільно з іншими документами, які підтверджують особу, а саме: паспорт, службовий паспорт, дипломатичний паспорт тощо.

До відома читачів, бронь – це відстрочка від призову строком не більшим за 6 місяців. Її можуть надати працівнику певного підприємства на вимогу органів влади, державних установ та інших уповноважених відомств.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким категоріям чоловіків дозволять виїжджати за межі України, проте за однієї умови.

Також нагадаємо, що в Україні заборонили виїзд за кордон одній категорії чоловіків — кого це стосується.