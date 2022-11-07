Золкин рассказал, кто на самом деле главный в росссийской армии – и это не военные

Чтобы мобилизованные или обычные солдаты не сбежали с поля боя используют наемников

Российская армия достаточно разнокастна и практикует использование заградительных отрядов. Состоят они не из военных регулярной армии рф, а из наемников. Это "вагнеровцы" — наемники из частной военной кампании, известные своей жестокостью и преступлениями.

Детали того, как устроена внутренняя "кухня" этих отрядов, рассказал блогер Владимир Золкин в интервью проекту "Орестократия". Он регулярно общается с пленными врагами.

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Золкин рассказывает, что человек приходит устроиться на работу — охранником, водолазом и подписывает стандартный договор. Человек ищет работу вахтовым методом и понимает, что это будут командировки. Один такой случай уже запечатлен блогером, мужчина заявил, что думал, что едет охранять нефтяные вышки и проводить определенные подводные работы. Вместо этого оказался на фронте. "Они уже понимают, что происходит, когда видят надпись Луганск, а затем Луганск перечеркнут. И они начинают нервничать, но там уже пути назад нет", — отмечает Золкин.

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Десяток наемники, имеющие боевой опыт в горячих точках и склонные к убийству, начинают угрожать прибывшим: "если вы не будете делать то, что вам скажут, то мы вас просто застрелим". Новичков разбивают по пять и дают им задание. Если они не будут слушаться, могут расстрелять. Для тех, кто не слушается, есть и другой вариант — контейнер. Золкин отмечает: "контейнер, в котором избивают, пытают, это стандартная история для "вагнеровцев". После того как люди бывают в этом контейнере они готовы делать все, что им скажут. Моральное состояние таких военных подавлено, большинство из них при встрече с ВСУ сдаются в плен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ЧВК "Вагнер" задумали строить свои центры подготовки вблизи границы Украины в Курской и Белгородской областях. Влияние предполагаемого основателя ЧВК евгения пригожина растет в России. Он регулярно критикует российское военное руководство и разрешает высказывания, расходящиеся с правительственной доктриной.