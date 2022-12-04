Как избежать переохлаждения: восемь простых советов

Рюмка спиртного может подарить мнимое тепло организму, однако эффект будет ложным

После массированных ракетных ударов российских оккупантов по украинской энергосистеме многие граждане остались не только без света, но и отопления, оказавшись на грани гуманитарной катастрофы.

Сайт "Телеграф" решил напомнить, как избежать переохлаждения. Если у вас нет возможности сделать небольшой отопительный аппарат своими руками, можно хотя бы соблюдать простые правила сохранения тепла своего тела. Они пригодятся как в жилище, так и во временном укрытии.

нельзя употреблять спиртное и курить;

растирание рук и ног стоит заменить простыми упражнениями для конечностей;

следует выбрать укрытия в сухих и теплых местах;

во избежание переохлаждения под "пятую точку" нужно подложить подушку, каремат или отрез ковролина;

нужно держать в тепле руки, ноги, шею и голову;

можно выпить теплый сладкий чай или узвар;

стоит избегать сквозняков и продуваемых мест;

если вещи намокли, нужно сменить их на сухие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зимой без центрального отопления живут граждане Японии. Несмотря на относительно теплый климат, там тоже есть регионы, где зимой температура воздуха может опускаться до -25 градусов.