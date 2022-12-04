Укр

Как избежать переохлаждения: восемь простых советов

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
pixabay.com Новость обновлена 04 декабря 2022, 21:37

Рюмка спиртного может подарить мнимое тепло организму, однако эффект будет ложным

После массированных ракетных ударов российских оккупантов по украинской энергосистеме многие граждане остались не только без света, но и отопления, оказавшись на грани гуманитарной катастрофы.

Сайт "Телеграф" решил напомнить, как избежать переохлаждения. Если у вас нет возможности сделать небольшой отопительный аппарат своими руками, можно хотя бы соблюдать простые правила сохранения тепла своего тела. Они пригодятся как в жилище, так и во временном укрытии.

  • нельзя употреблять спиртное и курить;
  • растирание рук и ног стоит заменить простыми упражнениями для конечностей;
  • следует выбрать укрытия в сухих и теплых местах;
  • во избежание переохлаждения под "пятую точку" нужно подложить подушку, каремат или отрез ковролина;
  • нужно держать в тепле руки, ноги, шею и голову;
  • можно выпить теплый сладкий чай или узвар;
  • стоит избегать сквозняков и продуваемых мест;
  • если вещи намокли, нужно сменить их на сухие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зимой без центрального отопления живут граждане Японии. Несмотря на относительно теплый климат, там тоже есть регионы, где зимой температура воздуха может опускаться до -25 градусов.

Теги:
#Советы #Тепло #Зима #Лайфхаки