Как избежать переохлаждения: восемь простых советов
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Рюмка спиртного может подарить мнимое тепло организму, однако эффект будет ложным
После массированных ракетных ударов российских оккупантов по украинской энергосистеме многие граждане остались не только без света, но и отопления, оказавшись на грани гуманитарной катастрофы.
Сайт "Телеграф" решил напомнить, как избежать переохлаждения. Если у вас нет возможности сделать небольшой отопительный аппарат своими руками, можно хотя бы соблюдать простые правила сохранения тепла своего тела. Они пригодятся как в жилище, так и во временном укрытии.
- нельзя употреблять спиртное и курить;
- растирание рук и ног стоит заменить простыми упражнениями для конечностей;
- следует выбрать укрытия в сухих и теплых местах;
- во избежание переохлаждения под "пятую точку" нужно подложить подушку, каремат или отрез ковролина;
- нужно держать в тепле руки, ноги, шею и голову;
- можно выпить теплый сладкий чай или узвар;
- стоит избегать сквозняков и продуваемых мест;
- если вещи намокли, нужно сменить их на сухие.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зимой без центрального отопления живут граждане Японии. Несмотря на относительно теплый климат, там тоже есть регионы, где зимой температура воздуха может опускаться до -25 градусов.