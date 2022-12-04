Як уникнути переохолодження: вісім простих порад

Чарка спиртного може подарувати уявне тепло організму, проте ефект буде хибним

Після масованих ракетних ударів російських окупантів по українській енергосистемі чимало громадян залишилися не лише без світла, а й опалення, опинившись на межі гуманітарної катастрофи.

Сайт "Телеграф" вирішив нагадати, як уникнути переохолодження. Якщо у вас немає можливості зробити невеликий опалювальний апарат своїми руками, можна хоча б дотримуватися простих правил збереження тепла свого тіла. Вони стануть в нагоді як оселі, так і в тимчасовому укритті.

не можна вживати спиртне і палити;

розтирання рук і ніг варто замінити простими вправами для кінцівок;

слід вибрати укриття в сухих та теплих місцях;

щоб уникнути переохолодження під "п’яту точку", потрібно підкласти подушку, каремат або відріз ковроліну;

потрібно тримати в теплі руки, ноги, шию та голову;

можна випити теплий солодкий чай або узвар;

варто уникати протягів і місць, що продуваються;

якщо речі намокли, потрібно змінити їх на сухі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як узимку без центрального опалення живуть громадяни Японії. Попри відносно теплий клімат, там є регіони, де взимку температура повітря може опускатися до -25 градусів.