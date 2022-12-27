Незаменимый атрибут Нового года: где сейчас дешевле купить мандарины

Цены на популярный зимний фрукт существенно отличаются в разных супермаркетах

Близится Новый год и многие украинцы уже задумываются, чем будут накрывать стол на праздники, а также во сколько это обойдется. Однако существует продукт, который в умах многих наших граждан тесно ассоциируется с этим семейным торжеством и представить без него зимние холодные вечера не представляется возможным. Этот продукт — мандарин. "Телеграф" расскажет, какие сейчас цены на мандарины в популярных украинских супермаркетах.

Магазин Варус предлагает своим покупателям три сорта этого новогоднего фрукта. Самый дешевый вариант обойдется украинцам в 39.90 гривен за килограмм, а самый дорогой — 63.90.

Ашан в настоящий момент продает два сорта мандарин по цене от 49.90 до 64.90 гривен.

Сильпо торгует также двумя видами мандаринов. Покупателям этого магазина фрукт обойдется от 86 до 99 гривен за килограмм.

В АТБ можно приобрести мандарины по цене от 58.95 до 64.95 гривен за килограмм.

Напомним, ранее мы писали, что по сравнению с прошлым годом в Украине существенно подорожали популярные зимние фрукты.

Также мы сообщали о том, что Новому году в Украине продолжают дорожать продукты. Их стоимость меняется под влиянием сезонных факторов, а также в связи с большим спросом перед праздниками.