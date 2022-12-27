Незамінний атрибут Нового року: де зараз дешевше купити мандарини

Ціни на популярний зимовий фрукт суттєво відрізняються у різних супермаркетах.

Наближається Новий рік і багато українців вже замислюються, чим накриватимуть стіл на свята, а також у скільки це обійдеться. Однак існує продукт, який в умах багатьох наших громадян тісно асоціюється з цим сімейним торжеством і уявити без нього зимові холодні вечори неможливо. Цей продукт – мандарин. "Телеграф" розповість, які зараз ціни на мандарини у популярних українських супермаркетах.

Магазин Варус пропонує своїм покупцям три сорти цього новорічного фрукта. Найдешевший варіант коштуватиме українцям 39.90 гривень за кілограм, а найдорожчий — 63.90.

Ашан зараз продає два сорти мандарину за ціною від 49.90 до 64.90 гривень.

Сільпо торгує також двома видами мандаринів. Покупцям цієї крамниці фрукт обійдеться від 86 до 99 гривень за кілограм.

В АТБ можна придбати мандарини за ціною від 58,95 до 64,95 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, порівняно з минулим роком, в Україні суттєво подорожчали популярні зимові фрукти.

Також ми повідомляли, що Новому році в Україні продовжують дорожчати продукти. Їхня вартість змінюється під впливом сезонних факторів, а також у зв’язку з великим попитом перед святами.