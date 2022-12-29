Выезд за границу: названа категория мужчин, которая может уехать из Украины

Можно ли выехать за границу отцам троих и больше несовершеннолетних детей

Некоторые категории мужчин во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине могут пересекать границу. К одной из таких категорий относят мужчин, на содержании которых находятся трое или больше несовершеннолетних детей.

Так, содержание п. 2-6 Правил категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определен частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Четвертым абзацем статьи определена такая категория, как женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Таким образом, определяющим фактором является не отцовство, а содержание детей. Для выезда за пределы страны на данном основании мужчине нужно будет предоставить ряд необходимых документов, подтверждающих содержание троих или более несовершеннолетних детей.

Список документов:

свидетельства о рождении детей (трех и более);

или удостоверение отца многодетной семьи;

или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

или свидетельство о смерти матери ребенка;

или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

или решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

или решение суда об объявлении матери умершей.

Отмечается, что многодетный отец может выехать за границу без детей. Для этого ему нужно будет взять с собой указанные выше документы или же их нотариально заверенные копии.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что в том случае, если мужчина не живет со своими детьми, ему будет необходимо предоставить доказательство их содержания. Для этого понадобится решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Екатерина Затулко рассказала, можно ли выехать за границу без паспорта.