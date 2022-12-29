Виїзд за кордон: названо категорію чоловіків, яка може виїхати з України

Чи можна виїхати за кордон батьки трьох та більше неповнолітніх дітей

Деякі категорії чоловіків під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні можуть перетинати кордон. До однієї з таких категорій належать чоловіки, на утриманні яких перебувають троє або більше неповнолітніх дітей.

Так, зміст п. 2-6 Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Четвертим абзацом статті визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Отже, визначальним чинником не батьківство, а зміст дітей. Для виїзду за межі країни на цій підставі чоловікові потрібно буде надати низку необхідних документів, що підтверджують утримання трьох або більше неповнолітніх дітей.

Перелік документів:

свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);

чи посвідчення батька багатодітної сім’ї;

або рішення суду про позбавлення одного із батьків батьківських прав;

або свідоцтво про смерть матері дитини;

або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

або рішення суду про оголошення матері померлої.

Зазначається, що багатодітний тато може виїхати за кордон без дітей. Для цього йому потрібно буде взяти з собою зазначені вище документи або їх нотаріально завірені копії.

У Держприкордонслужбі наголосили, що у тому випадку, якщо чоловік не живе зі своїми дітьми, йому буде необхідно надати доказ їхнього утримання. Для цього знадобиться рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розмір сплати таких аліментів тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Катерина Затулко розповіла, чи можна виїхати за кордон без паспорта.