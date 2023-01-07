Запрет на поцелуи и другие "приколы" украинской свадьбы: почему в старину кое-где праздновали их зимой

Если осенью не поженились, то был шанс успеть между рождественскими святками и Масленицей

Что такое украинская свадьба в национальном стиле, знают во Франции, Индии, США, Великобритании, Германии и даже странах Африки. В Великих Будищах, что под Диканькой на Полтавщине, вот уже 15 лет действует единственный в Украине интерактивный музей свадьбы (впервые он открыл свои двери как раз на Рождество), в котором после официального оформления брака можно отпраздновать это событие так, как было в старину. Молодых здесь оденут в старинные национальные наряды, если у них нет своих, посадят на расстеленный на скамье кожух, символизирующий богатство, но… есть не дадут. Оказывается, у наших предков был запрет на еду и напитки во время свадебного застолья.

Молодыми можно стать в любом возрасте

— Считалось, что через продукты гости могли наслать порчу на молодых, поэтому жениха с невестой сажали вдали от стола, чтобы они не могли до него дотянуться, — объясняет заведующая Великобудищанским Домом культуры и по совместительству директор музея Оксана Трипольская. — Чтобы молодожены не воспользовались ложками и рюмками, их перевязывали красной лентой. Женихам разрешалось только любоваться друг другом. Поесть они имели право, только оставшись наедине. Если на улице было тепло, их отправляли на ночь на сеновал и приносили туда корзину с едой. Молодым на свадьбе нельзя было целоваться, за них это делали старший боярин и дружка. При этом гости приговаривали: "Мелко, мелко, мелко сеяли петрушку, пусть поцелует старший боярин дружку". Так что свадьба была едва ли не самым плохим днем в жизни молодых, потому что за каждым их шагом или движением следили. Поэтому, наверное, и кричат им "Горько!" во время свадебного тоста.

Несмотря на войну в стране, влюбленные продолжают жениться. И так же приходят в музей отпраздновать особое событие в своей жизни по старинному обряду.

— За 2022 год мы "женили" пять пар, — рассказывает Оксана. — У одной из них статус внутренне перемещенных лиц. Семья, в которой подрастает десятилетний сын, переселилась в Великие Будища из Харьковской области. Как-то еще весной муж с женой и ребенком пришли в наш музей на театрализованное обрядовое действо и решили, что им нужно сыграть свадьбу в украинском стиле. К тому моменту пара была разведена, но с временно оккупированной территории они выехали вместе. Теперь второй раз стали мужем и женой. Свидетелем их интерактивной свадьбы был сын. Мальчик очень радовался такому замечательному событию в своей жизни и жизни своих родителей.

Говоря об особенностях работы интерактивного музея в условиях войны, Оксана Трипольская отмечает, что количество экскурсантов, конечно, уменьшилось. Если раньше они приезжали группами на больших автобусах из разных городов Украины (за год было около 4 тысяч), то сейчас добираются из недалеких населенных пунктов собственным транспортом или на арендованных микроавтобусах. "Свадьбу" заказывают преимущественно семейные пары постарше к какому-нибудь юбилею супружеской жизни.

До полномасштабной войны в музей ежегодно организованно приезжали иностранные студенты из Харькова, изучавшие наш язык и народные традиции. Но что любопытно: африканская молодежь, например, не удивлялась деревянным корытам и глиняным тарелкам. Оказывается, наши музейные экспонаты это предметы их сегодняшнего повседневного быта.

"Иностранные студенты изучали украинский язык и народные традиции", — вспоминает директор музея Ольга Трипольская

Было несколько групп школьников. В связи с ковидом, а теперь войной детские экскурсии два года подряд практически не проводились.

— К сожалению, уже заметны негативные последствия обучения онлайн: школьники плохо читают, — сокрушенно вздыхает Оксана Борисовна. — Мы обязательно привлекаем наших экскурсантов к воспроизведению старинного обряда и раздаем им напечатанные на листочках тексты, которые они должны прочесть в определенный момент. Так вот, четвероклассники едва могли справиться с задачей.

В качестве новобрачных и гостей театрализованного действа побывали также военные, которые восстанавливали силы в селе. Директор музея признается, она не решалась пригласить бойцов на экскурсию, думала, им это будет неинтересно. А они сами пришли и охотно включились в интерактивное изучение свадебных традиций. Среди них были и женщины-психологи и медики, которые на время становились новобрачными. И это очень хороший антидепрессивный метод.

Гости музея в роли новобрачных

— У нас есть несколько единиц украинской народной одежды разных размеров, в которые одеваем своих гостей: вышиванки, корсеты, шаровары, — рассказывает Оксана Трипольская. — Посетители любят делать в них фотосессии. А если доходит до настоящей или импровизированной свадьбы, которую нам заказывают, тогда подключаем фольклорный ансамбль "Берегиня" нашего Дома культуры. Просим известную каравайницу из Опошни Екатерину Порскало испечь свадебный каравай и шишки. Я беру на себя роль свахи, которая не только раздает свадебный хлеб, но все контролирует. Бывает так наговоришься за свадьбу, что голос пропадает.

На сапоги и ботинки сельские модницы в непогоду надевали резиновые галоши

Собственно, необычный музей ведет начало с "Берегини" и был создан именно для сохранения свадебного песенного обряда. Пятнадцать лет назад в него входило несколько женщин преклонного возраста, знавших много старинных свадебных песен. Среди них была и Ольга Кравченко. Как-то в разговоре она вспомнила, что у нее сохранилось платье, в котором она шла под венец в 1949 году. Другие участницы ансамбля тоже стали вспоминать, что у них уцелели свадебные вышитые рушники, сорочки, фотографии. Начали все это нести в Дом культуры. А за ними и другие селяне выгребли все из бабушкиных сундуков, в которых лежали полотенца, ковры, вышитые простыни, вышиванки, обувь, свадебные фотографии… По фото, кстати, можно сделать вывод, что в Великих Будищах — бывшем сотенном казацком поселении — раньше жили настоящие модницы, носившие приталенные пиджачки с белыми рюшечками и сапоги-румынки на высоком каблуке. На ботинки и кожаные сапоги в непогоду надевали резиновые галоши.

Ансамбль "Берегиня" поет свадебные песни

Собрав коллекцию старинных вещей, самодеятельные артисты начали воспроизводить свадебный обряд. Но поскольку в нем задействовано почти десяток человек — жених и невеста, боярин и дружка, подружки невесты, свахи, "дядя Иосиф, который водку носит" (угощение казацким самогоном входит в сценарий действа), — то возникала проблема, где их взять. Поэтому начали привлекать к этому экскурсантов и увидели, что им это интересно. Так родился живой интерактивный музей.

Сколько экспонатов в музее, его директор точно не знает, потому что они все время прибавляются и прибавляются. Чтобы их все продемонстрировать в экспозиции, приходится периодически производить замену: одни вытаскивать из сундука, а другие складывать обратно.

Старейшему экспонату — вышитому свадебному рушнику — уже 105 лет. А старейшее свидетельство о браке выдано в 1926 году.

Инсценировки свадебных обрядов проходят в просторной комнате на втором этаже Дома культуры, где размещается музей. Правда, жениху попасть сюда непросто. Сначала разрешают пройти невесте. Ее приглашают присесть на стул перед высоким зеркалом в деревянной оправе, установленном на тумбе, и принарядиться. На стул кладут подушечку, которую перед этим долго взбивают, чтобы жизнь в замужестве была мягкой. Жених ожидает невесту, присев на скамью, застеленную кожухом. Чтобы пройти к молодой, он должен трижды откупиться.

Чтобы пройти к невесте, жених должен был трижды откупиться

Сначала нужно выставить магарыч ребятам, стоящим у ворот. Затем заплатить деньги девушкам-дружкам, которые встречают его у входной двери. И, наконец, отдать выкуп — деньги или подарки (в зависимости от предварительной договоренности) — одному из братьев невесты, обычно младшему, поскольку в Украине было принято жениться и выходить замуж по старшинству. Брат сидел за столом с макогоном, украшенным лентами, и только после получения выкупа уступал место жениху.

Молодых сажали на отдельной лавке, устланной кожухом (это символ богатства). За ними висел ковер, а над ними вешали древнейший славянский оберег, изготовленный из трав, в виде птицы или креста.

Жениха и невесту сажали на отдельную лавку под оберегом

Инсценировка свадьбы проходит очень весело. Невесте приходится справляться с ухватами у печи (ее сложил Владимир, муж Оксаны Борисовны), и садиться за прялку, и ребенка забавлять (в люльке лежит плачущая кукла).

Особая история – свадебные подарки. Каждый из них имел шутливый подтекст. В старину, рассказывает директор музея, невесте дарили коромысло, чтобы у нее на шее всегда было намисто, а жениху — "для коня дугу, щоб не заглядався на другу". Выставляя на лавку, например, мешок проса, говорили: "Даруємо вам мішок проса, щоб молода не ходила боса", а если мешок гречки — то для того, "щоб у домі не було суперечки". "Цебро (ведро. — Ред.) — щоб було добро, барило (бочонок. — Ред.) — щоб був син Гаврило"…

Жениху дарили "на коня дугу, чтобы не заглядывался на другую"

Богатой невестой считалась девушка, которая имела на приданое 12 рубашек

— В старину сама свадьба, а не венчание, считалось основным событием, скрепляющим союз влюбленных, — отмечает Оксана Трипольская. — Бывало, после венчания в церкви молодые люди расходились по домам своих родителей, а жить вместе начинали только после свадьбы. Кстати, оно длилось целую неделю, и каждый день соответствовал определенный обряд.

Зимой наши предки свадьбы не справляли, потому что из-за святок было некогда. Свадьбы играли осенью, после сбора урожая. После Семена (праздник выпадает на 14 сентября) обычно засылали сватов, а уже через неделю можно было играть свадьбу. И так до Дня святого Михаила, который отмечают 21 ноября. В народе говорили: "хоч за шкандибайла (хромого. — Ред.), аби до Михайла". Если девушку до этого дня не посватали, то она останется в девках еще на целый год. Реже женились между рождественскими святками и Масленицей. Но старики говорили, что зимой отмечают свадьбу или жадные, потому что в доме помещалось мало гостей, или те, кто по понятным причинам не мог ее отложить. А уже весной было не до гуляний, потому что нужно было работать.

— Количество дочерей на выданье можно было определить по количеству сундуков, — продолжает Оксана Трипольская. — Сундук был очень важным предметом интерьера в украинской хате. Туда складывали полотенца, рубашки, другие вышитые вещи – девушке на приданое. Клали также обереги и монеты. Богатой невестой считалась та, которая на приданое имела не менее двенадцати рубашек: рабочие и праздничные с богатой вышивкой, летние и зимние без вышивки, поскольку ее все равно закрывала корсетка.

В скором времени в музее прибавится еще один зал — традиции свадьбы советского времени. Там будут уже кримпленовые и гипюровые свадебные платья, таблетки, фаты разной длины и фасонов. Так что можно будет сравнить, как менялась свадебная мода.

И напоследок. Цена входных билетов в музей символична: 10 гривен для взрослого, 7 – для ребенка, от 400 – для группы. Несмотря на скромные доходы, коллектив музея регулярно выделяет средства на поддержку ВСУ.

Фото предоставлены Оксаной Трипольской