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Запрет на поцелуи и другие "приколы" украинской свадьбы: почему в старину кое-где праздновали их зимой

Автор
Анна Волкова Анна Волкова
Дата публикации
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Автор
Свадьбы по старинным украинским обычаям проводят на Полтавщине Новость обновлена 07 января 2023, 08:29
Свадьбы по старинным украинским обычаям проводят на Полтавщине

Если осенью не поженились, то был шанс успеть между рождественскими святками и Масленицей

Что такое украинская свадьба в национальном стиле, знают во Франции, Индии, США, Великобритании, Германии и даже странах Африки. В Великих Будищах, что под Диканькой на Полтавщине, вот уже 15 лет действует единственный в Украине интерактивный музей свадьбы (впервые он открыл свои двери как раз на Рождество), в котором после официального оформления брака можно отпраздновать это событие так, как было в старину. Молодых здесь оденут в старинные национальные наряды, если у них нет своих, посадят на расстеленный на скамье кожух, символизирующий богатство, но… есть не дадут. Оказывается, у наших предков был запрет на еду и напитки во время свадебного застолья.

Молодыми можно стать в любом возрасте

— Считалось, что через продукты гости могли наслать порчу на молодых, поэтому жениха с невестой сажали вдали от стола, чтобы они не могли до него дотянуться, — объясняет заведующая Великобудищанским Домом культуры и по совместительству директор музея Оксана Трипольская. — Чтобы молодожены не воспользовались ложками и рюмками, их перевязывали красной лентой. Женихам разрешалось только любоваться друг другом. Поесть они имели право, только оставшись наедине. Если на улице было тепло, их отправляли на ночь на сеновал и приносили туда корзину с едой. Молодым на свадьбе нельзя было целоваться, за них это делали старший боярин и дружка. При этом гости приговаривали: "Мелко, мелко, мелко сеяли петрушку, пусть поцелует старший боярин дружку". Так что свадьба была едва ли не самым плохим днем в жизни молодых, потому что за каждым их шагом или движением следили. Поэтому, наверное, и кричат им "Горько!" во время свадебного тоста.

Несмотря на войну в стране, влюбленные продолжают жениться. И так же приходят в музей отпраздновать особое событие в своей жизни по старинному обряду.

— За 2022 год мы "женили" пять пар, — рассказывает Оксана. — У одной из них статус внутренне перемещенных лиц. Семья, в которой подрастает десятилетний сын, переселилась в Великие Будища из Харьковской области. Как-то еще весной муж с женой и ребенком пришли в наш музей на театрализованное обрядовое действо и решили, что им нужно сыграть свадьбу в украинском стиле. К тому моменту пара была разведена, но с временно оккупированной территории они выехали вместе. Теперь второй раз стали мужем и женой. Свидетелем их интерактивной свадьбы был сын. Мальчик очень радовался такому замечательному событию в своей жизни и жизни своих родителей.

Говоря об особенностях работы интерактивного музея в условиях войны, Оксана Трипольская отмечает, что количество экскурсантов, конечно, уменьшилось. Если раньше они приезжали группами на больших автобусах из разных городов Украины (за год было около 4 тысяч), то сейчас добираются из недалеких населенных пунктов собственным транспортом или на арендованных микроавтобусах. "Свадьбу" заказывают преимущественно семейные пары постарше к какому-нибудь юбилею супружеской жизни.

До полномасштабной войны в музей ежегодно организованно приезжали иностранные студенты из Харькова, изучавшие наш язык и народные традиции. Но что любопытно: африканская молодежь, например, не удивлялась деревянным корытам и глиняным тарелкам. Оказывается, наши музейные экспонаты это предметы их сегодняшнего повседневного быта.

Директор музея Ольга Трипольская с иностранными студентами
"Иностранные студенты изучали украинский язык и народные традиции", — вспоминает директор музея Ольга Трипольская

Было несколько групп школьников. В связи с ковидом, а теперь войной детские экскурсии два года подряд практически не проводились.

— К сожалению, уже заметны негативные последствия обучения онлайн: школьники плохо читают, — сокрушенно вздыхает Оксана Борисовна. — Мы обязательно привлекаем наших экскурсантов к воспроизведению старинного обряда и раздаем им напечатанные на листочках тексты, которые они должны прочесть в определенный момент. Так вот, четвероклассники едва могли справиться с задачей.

В качестве новобрачных и гостей театрализованного действа побывали также военные, которые восстанавливали силы в селе. Директор музея признается, она не решалась пригласить бойцов на экскурсию, думала, им это будет неинтересно. А они сами пришли и охотно включились в интерактивное изучение свадебных традиций. Среди них были и женщины-психологи и медики, которые на время становились новобрачными. И это очень хороший антидепрессивный метод.

Гости музея в роли новобрачных
Гости музея в роли новобрачных

— У нас есть несколько единиц украинской народной одежды разных размеров, в которые одеваем своих гостей: вышиванки, корсеты, шаровары, — рассказывает Оксана Трипольская. — Посетители любят делать в них фотосессии. А если доходит до настоящей или импровизированной свадьбы, которую нам заказывают, тогда подключаем фольклорный ансамбль "Берегиня" нашего Дома культуры. Просим известную каравайницу из Опошни Екатерину Порскало испечь свадебный каравай и шишки. Я беру на себя роль свахи, которая не только раздает свадебный хлеб, но все контролирует. Бывает так наговоришься за свадьбу, что голос пропадает.

На сапоги и ботинки сельские модницы в непогоду надевали резиновые галоши

Собственно, необычный музей ведет начало с "Берегини" и был создан именно для сохранения свадебного песенного обряда. Пятнадцать лет назад в него входило несколько женщин преклонного возраста, знавших много старинных свадебных песен. Среди них была и Ольга Кравченко. Как-то в разговоре она вспомнила, что у нее сохранилось платье, в котором она шла под венец в 1949 году. Другие участницы ансамбля тоже стали вспоминать, что у них уцелели свадебные вышитые рушники, сорочки, фотографии. Начали все это нести в Дом культуры. А за ними и другие селяне выгребли все из бабушкиных сундуков, в которых лежали полотенца, ковры, вышитые простыни, вышиванки, обувь, свадебные фотографии… По фото, кстати, можно сделать вывод, что в Великих Будищах — бывшем сотенном казацком поселении — раньше жили настоящие модницы, носившие приталенные пиджачки с белыми рюшечками и сапоги-румынки на высоком каблуке. На ботинки и кожаные сапоги в непогоду надевали резиновые галоши.

Ансамбль "Берегиня" поет свадебные песни
Ансамбль "Берегиня" поет свадебные песни

Собрав коллекцию старинных вещей, самодеятельные артисты начали воспроизводить свадебный обряд. Но поскольку в нем задействовано почти десяток человек — жених и невеста, боярин и дружка, подружки невесты, свахи, "дядя Иосиф, который водку носит" (угощение казацким самогоном входит в сценарий действа), — то возникала проблема, где их взять. Поэтому начали привлекать к этому экскурсантов и увидели, что им это интересно. Так родился живой интерактивный музей.

Сколько экспонатов в музее, его директор точно не знает, потому что они все время прибавляются и прибавляются. Чтобы их все продемонстрировать в экспозиции, приходится периодически производить замену: одни вытаскивать из сундука, а другие складывать обратно.

Старейшему экспонату — вышитому свадебному рушнику — уже 105 лет. А старейшее свидетельство о браке выдано в 1926 году.

Инсценировки свадебных обрядов проходят в просторной комнате на втором этаже Дома культуры, где размещается музей. Правда, жениху попасть сюда непросто. Сначала разрешают пройти невесте. Ее приглашают присесть на стул перед высоким зеркалом в деревянной оправе, установленном на тумбе, и принарядиться. На стул кладут подушечку, которую перед этим долго взбивают, чтобы жизнь в замужестве была мягкой. Жених ожидает невесту, присев на скамью, застеленную кожухом. Чтобы пройти к молодой, он должен трижды откупиться.

Чтобы пройти к невесте, жених должен был трижды откупиться

Сначала нужно выставить магарыч ребятам, стоящим у ворот. Затем заплатить деньги девушкам-дружкам, которые встречают его у входной двери. И, наконец, отдать выкуп — деньги или подарки (в зависимости от предварительной договоренности) — одному из братьев невесты, обычно младшему, поскольку в Украине было принято жениться и выходить замуж по старшинству. Брат сидел за столом с макогоном, украшенным лентами, и только после получения выкупа уступал место жениху.

Молодых сажали на отдельной лавке, устланной кожухом (это символ богатства). За ними висел ковер, а над ними вешали древнейший славянский оберег, изготовленный из трав, в виде птицы или креста.

Жениха и невесту сажали на отдельную скамью под оберегом
Жениха и невесту сажали на отдельную лавку под оберегом

Инсценировка свадьбы проходит очень весело. Невесте приходится справляться с ухватами у печи (ее сложил Владимир, муж Оксаны Борисовны), и садиться за прялку, и ребенка забавлять (в люльке лежит плачущая кукла).

Особая история – свадебные подарки. Каждый из них имел шутливый подтекст. В старину, рассказывает директор музея, невесте дарили коромысло, чтобы у нее на шее всегда было намисто, а жениху — "для коня дугу, щоб не заглядався на другу". Выставляя на лавку, например, мешок проса, говорили: "Даруємо вам мішок проса, щоб молода не ходила боса", а если мешок гречки — то для того, "щоб у домі не було суперечки". "Цебро (ведро. — Ред.) — щоб було добро, барило (бочонок. — Ред.) — щоб був син Гаврило"…

Молодому дарили "на коня дугу, чтобы не заглядывался на другую"
Жениху дарили "на коня дугу, чтобы не заглядывался на другую"

Богатой невестой считалась девушка, которая имела на приданое 12 рубашек

— В старину сама свадьба, а не венчание, считалось основным событием, скрепляющим союз влюбленных, — отмечает Оксана Трипольская. — Бывало, после венчания в церкви молодые люди расходились по домам своих родителей, а жить вместе начинали только после свадьбы. Кстати, оно длилось целую неделю, и каждый день соответствовал определенный обряд.

Зимой наши предки свадьбы не справляли, потому что из-за святок было некогда. Свадьбы играли осенью, после сбора урожая. После Семена (праздник выпадает на 14 сентября) обычно засылали сватов, а уже через неделю можно было играть свадьбу. И так до Дня святого Михаила, который отмечают 21 ноября. В народе говорили: "хоч за шкандибайла (хромого. — Ред.), аби до Михайла". Если девушку до этого дня не посватали, то она останется в девках еще на целый год. Реже женились между рождественскими святками и Масленицей. Но старики говорили, что зимой отмечают свадьбу или жадные, потому что в доме помещалось мало гостей, или те, кто по понятным причинам не мог ее отложить. А уже весной было не до гуляний, потому что нужно было работать.

— Количество дочерей на выданье можно было определить по количеству сундуков, — продолжает Оксана Трипольская. — Сундук был очень важным предметом интерьера в украинской хате. Туда складывали полотенца, рубашки, другие вышитые вещи – девушке на приданое. Клали также обереги и монеты. Богатой невестой считалась та, которая на приданое имела не менее двенадцати рубашек: рабочие и праздничные с богатой вышивкой, летние и зимние без вышивки, поскольку ее все равно закрывала корсетка.

В скором времени в музее прибавится еще один зал — традиции свадьбы советского времени. Там будут уже кримпленовые и гипюровые свадебные платья, таблетки, фаты разной длины и фасонов. Так что можно будет сравнить, как менялась свадебная мода.

И напоследок. Цена входных билетов в музей символична: 10 гривен для взрослого, 7 – для ребенка, от 400 – для группы. Несмотря на скромные доходы, коллектив музея регулярно выделяет средства на поддержку ВСУ.

Фото предоставлены Оксаной Трипольской

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#Вышиванка #Невеста #Молодожены #Жених #Святки #Украинская свадьба