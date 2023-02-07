Домашний уют на передовую: как "хлебобулочные войска" приближают победу

Кондитер из Днепра Екатерина Свица сплотила около 40 хозяек, вместе с которыми делает выпечку для ВСУ

На 11-м этаже в одной из квартир в Днепре производство идет полным ходом. Это "хлебобулочные войска" выпекают вкусности для ВСУ с привкусом победы.

Во главе команды – Екатерина Свица. Екатерина – кондитер. Дело, которое по душе, стало для нее и основным заработком, и деятельностью, с помощью которой она поддерживает украинских бойцов и тех, кто в этом нуждается.

"Сидеть в подвале больше не могу. Возвращаюсь на 11-й этаж печь пирожки"

Волонтерить жительница Днепра начала еще до начала полномасштабного вторжения. В декабре 2021 года женщина передавала кондитерские изделия деткам из многодетных и малоимущих семей через местный фонд. Вместе с подругами собирала сладкие новогодние подарки.

После 24 февраля масштабы деятельности выросли. Екатерина вспоминает, как проходили первые дни: постоянный мониторинг новостей, страх, подвал и ощущение, будто еще немного — и сойдет с ума от постоянного бездействия.

"Я поняла, что все, – больше не могу… Надо возвращаться, мне нужна моя духовка и нужно печь пирожки", – рассказывает Екатерина. Поэтому вернулась на 11-й этаж, чтобы делать то, что умеет лучше всего.

Кому отдавать выпечку – не знала. Как первая партия была готова, выставила пост в соцсетях – искала, кто передаст защитникам пирожки.

Волонтер рассказывает, что и часа не прошло, как нашёлся ответ. А на следующий день люди предлагали помощь в транспортировке и изготовлении сдобы. Волонтеры просили еще пирожков.

К производственному процессу стали охотно приобщаться и другие женщины. Пекли дома и передавали Екатерине свои творения. Так и сформировались "хлебобулочные войска", сначала одни приходили, другие уходили. Сегодня команда имеет постоянный состав и насчитывает около 40 хозяек, создавших общий чат и делящихся друг с другом проверенными рецептами.

Девчата из "хлебобулочных войск"

"Нам тепло на душе от посылок, как из дому"

Пирожки, булочки с маком, пряники, торты, пиццы, сосиски в тесте – все это еженедельно направляется на позиции украинских бойцов. В среднем – это 10-12 тысяч единиц.

Вкусности передают защитникам через волонтеров или отправляют в населенные пункты, где работает почта и куда у ребят есть возможность добраться.

Посылки с выпечкой еженедельно отправляют защитникам

Собирают посылки так, чтобы военные почувствовали заботу и тот домашний уют, которого не хватает в холодных окопах. "Хлебобулочные войска" всячески пытаются поддержать и подбодрить бойцов, оставляют записки с благодарностью за защиту, на коробках пишут послания, поднимающие боевой дух: "Самая крепкая сталь – это та, из которой сделаны украинские воины", "Ждем вас, верим в вас, спасибо вам! Наши родные ВСУ".

С такими надписями девушки присылают вкусности бойцам

В ответ и сами получают много слов благодарности, которые мотивируют девушек на дальнейшие свершения.

"Военные говорят: "Эти посылки для нас, как посылка из дому. Нам тепло на душе от ваших передач", – рассказывает Екатерина.

Все деньги от вкусной лотереи идут на закупку продуктов

"Я готовлю торт, выставляю его у себя на странице, люди покупают номерок за 100 грн, и потом проводится розыгрыш", – говорит собеседница. Еженедельная лотерея проходит на странице в инстаграме. Все деньги идут на покупку продуктов. Каждый раз сумма разная. По словам Екатерины, однажды удалось собрать 8 тысяч гривен.

Торты для лотереи - настоящее произведение искусства

И даже несмотря на такие сборы, донаты и помощь в виде муки от волонтеров, бюджета не всегда хватает.

"Яйца – вообще на вес золота сейчас. Невозможно их просто закупить. Масло тоже. Очень все дорого", – делится волонтер.

Немало денег уходит и на отправку по почте. Руководитель "хлебобулочных войск" говорит, что тратят на это более 1000 гривен.

На место трагедии в Днепре принесли еду для спасателей

"Хлебобулочные войска" одними из первых принесли свою сдобу на места обстрела жилого дома в Днепре 14 января.

Тогда отправка пособия на фронт планировалась в понедельник, а не как обычно – на выходные. Так что у Екатерины дома оставались запасы – 6 коробок с печеньем и пирожками, которые она повезла на место трагедии.

Катя отмечает, что у мужчин, участвовавших в поисково-спасательной операции, были только вода, чай и лекарства. Поэтому всей командой организовались и приготовили для людей горячие бутерброды, наварили вареников, чтобы все желающие могли поесть и набраться сил.

А после завершения работ на месте трагедии напекли вкусностей и собрали посылки для бойцов, защищающих Бахмут.

Екатерина говорит, что бывает тяжело, что такая деятельность требует немало времени, но считает это своим долгом, потому что кто-то должен заботиться о тех, кто защищает украинцев.