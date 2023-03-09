Расстрелянный памятник в Бородянке и попытки русификации. Как оккупанты издеваются над Шевченко

Известные защитники памятников Ленину решили поиздеваться над украинским культурным наследием

В четверг, 9 марта, в Украине отмечают 209-летие со дня рождения величайшего поэта Тараса Шевченко. С началом полномасштабного вторжения "вирусными" стали не видео котиков из YouTube, а цитаты Кобзаря наподобие "огонь яростных не жжет" и призывы из "Завета" окропить "вражьей злой кровью" украинскую землю. Наверное, последнее не очень понравилось россиянам и они, наконец, что-то заподозрили.

"Телеграф" рассказывает, как за время российской агрессии пострадали памятники, портреты и книги Шевченко в разных регионах:

Расстрелян Шевченко в Бородянке

После отступления российских оккупантов из Бородянки Киевской обл. в город наконец-то смогли войти представители власти и военные. Они увидели в городе ужасную картину: тела мирных жителей, разрушенные дома с погибшими под завалами.

Памятник Тарасу Шевченко со следами от пуль в Киевской области

При этом русские военные развлекались, расстреливая памятник Тарасу Шевченко, установленный в центре города. Да, на фото было видно след от пули — целились в голову. Несмотря на это Шевченко выстоял.

оккупанты стреляли в монумент для развлечения

В Кутузовке под Харьковом оккупанты топтали портрет сапогами

В поселке Кутузовка под Харьковом местные жители пережили российскую оккупацию, передает "Накипело". В первые дни вторжения полторы сотни местных жителей прятались в подвале детского сада. Но за этот год большинство разъехалось.

В поселке Кутузовка под Харьковом местные жители спасли портрет Шевченко

Остались те, у кого больше нет домов. Они до сих пор живут в подземелье, потому что им больше некуда идти.

"Местные жители нашли в бывшем российском штабе портрет Шевченко — грязный и со следами сапог, отмыли и принесли в подвал", — пишет "Накипело".

Они верят в победу Украины и то, что вернутся в свои дома.

Табличка "Шевченко — русский поэт" в Луганске

В оккупированном Луганске на памятник Шевченко повесили табличку "русский поэт". С момента захвата Луганска россиянами местные чиновники и коллаборанты неоднократно выдвигали предложения снести памятник или заменить его, однако никто так и не реализовал эту идею.

В оккупированном Луганске на памятник Шевченко повесили табличку "русский поэт"

Плакат с "денацифицированным" Шевченко

В освобожденном от оккупантов поселке Глушковцы Харьковской области полицейские нашли в школе плакаты, где россияне лишили Шевченко украинской идентичности. Главное, что должен знать школьник об украинском поэте — это то, что он вел дневник на русском языке, а из крепостной неволи его выкупил русский художник Карл Брюллов, собрав для этого деньги во время лотереи по продаже портрета русского поэта Василия Жуковского. Другой информации о Шевченко оккупанты предпочитают избегать.

Как видно из плаката, главное — что Шевченко писал дневник на русском

Заклеили русским флагом в Балаклее

В Балаклее Харьковской области, которую ВСУ освободили от российских войск осенью прошлого года, временные оккупационные власти заклеивали билборд со стихами Шевченко своим триколором.

ВСУ при освобождении города это исправили:

Шевченко в Дергачах

Памятник Тарасу Шевченко в Дергачах, Харьковской области, расположен напротив дома культуры. В результате российских обстрелов монумент не пострадал, но здание полностью разрушено:

Памятник Тарасу Шевченко в Дергачах

Обложили мешками: защита на подконтрольной территории

В Киеве и Харькове памятники Тарасу Шевченко защитили, обложив мешками с песком и закрыв досками.

В марте 2022 года коммунальщики в Харькове провели операцию по спасению монумента Шевченко от российских обстрелов:

В марте 2022 года коммунальщики в Харькове провели операцию по спасению монумента

В столице памятник Тарасу Шевченко дополнительно защитили каркасом, разработанным balbek bureau.

Памятник Тарасу Шевченко в Киеве за дизайнерским прикрытием

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские военные массово вывозят из Украины экспонаты музеев и воруют старину. От скучных музейных будней в Украине россияне "освободили" оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, скифское золото.