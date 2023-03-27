Очередное дно пробито: в сети раскритиковали колбасу "ЗСУ", а производитель объяснил название

Производители колбасы объяснили, что вкладывали в название и заявили, что украинцы все не так поняли

Украинский бизнес продолжает удивлять "патриотической тематикой". К семенам "Азовсталь" и пиву "Буча-Камбуча" добавилась колбаса ЗСУ от ООО "Брусиловские колбасы". В сети такой маркетинговый ход вызвал волну негатива.

Как сообщила на своей странице нардеп Ирина Геращенко, рекламировать военную тематику правильно, но делать это нужно грамотно. Она предложила, чтобы офис интеллектуальной собственности блокировал подобные "шедевры".

Украинцев возмутил тот факт, что производители назвали колбасу "ЗСУ. Застільна. Смачна. Українська". Некоторые предложили взамен сделать колбасу "Зеленский", фарш "Слуга народа" и смалец "Юзик".

Ирина Геращенко отметила, что в ОП продолжают нарабатывают законопроект, чтобы остановить эксплуатацию военной тематики. И отметила, что "Европейская солидарность" уже зарегистрировала аналогичный законопроект. По ее словам, нужно грамотно использовать военную тематику, особенно сейчас.

"Рекламировать наши победы и военную тематику – правильно. Но делать это тактично. Марка с кораблем, одежда с патриотическими лозунгами – хорошо, а колготки с логотипом ВСУ или колбаса с таким названием – это дурной тон. Надо, чтобы и офис интеллектуальной собственности блокировал подобные "шедевры", — написала она.

Производители колбасы в комментарии "Главкому" заявили, что название колбасы не имеет никакого отношения к ВСУ. До полномасштабной войны колбаса ТМ "Брусиловские колбасы" называлась "Московская", а ее решили переименовать.

"Раньше колбаса называлась "Московская", однако впоследствии ее переименовали в колбасу "ЗСУ. Застольная. Вкусная. Украинская" – для того, чтобы не связывать название с россией. Но это название не имеет ничего общего с Вооруженными силами Украины. Люди так ее восприняли, но название означает совсем другое. Мы не понимаем, почему возникло такое недоразумение", — сказали представители производителя.

Также они добавили, что сейчас название колбасы официально изменено на "Киевскую". А в магазинах встречается "ЗСУ" из-за того, что партия со старым названием еще осталась на складе.

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