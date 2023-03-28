Его две-три недели затянулись, но...: социолог указал на важный вклад Арестовича в Победу

Трудно критиковать Арестовича, учитывая его заслуги, считает Антипович

Хотя на второй год с начала полномасштабного вторжения россии в Украину многие критикуют экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, его вклад в Победу неоспорим, что дает ему все шансы пройти в новую власть.

Такое мнение в интервью для "Телеграфа" высказал директор социологического агентства "Рейтинг" Алексей Антипович.

Он напомнил, что Арестович в начале вторжения имел огромный процент доверия украинцев благодаря тому, что ретранслировал желание многих, чтобы война поскорее закончилась. Его обещания, что ситуация стабилизируется "через 2-3 недели", были приемом человеческой психологии, которые помогли удержать в Украине сотни тысяч человек от выезда за границу.

"Мне кажется, что благодаря Арестовичу из Украины не уехало до миллиона человек. Даже если это 200-300 тысяч, то именно он оставил их в Украине", — подчеркнул Антипович.

По его словам, со временем украинцы адаптировались к полномасштабной войне и поняли, что быстро она не закончится, — это привело к дальнейшему снижению доверия к Арестовичу, однако критиковать его в этой ситуации не за что.

"Оценивая его возможное электоральное будущее, о нем также можно сказать, что он прилагал усилия к победе, а значит, имеет все возможности идти в новую власть", — подытожил социолог.

Как известно, в первые недели после начала полномасштабного вторжения Алексей Арестович был "народным успокоительным" и героем мемов, ежедневно выходил в эфир и успокаивал украинцев в самое тяжелое для них время, когда никто еще не знал, что будет дальше. Однако, когда ни через "2-3 недели", ни через 2-3 месяца Победа не наступила, началась критика, а после разгорелся еще и ряд скандалов.

Комментарий Арестовича к ракетному удару по Днепру 14 января стал последней каплей, после которой он написал заявление об отставке из Офиса президента.

Как сообщал "Телеграф", сейчас он тоже не сидит без дела, — наши источники утверждают, что Алексей Арестович занят разработкой концепции собственной политической партии.