"Внезапно выучил украинский": конфликт с оскорблением военного в Буковеле получил неожиданную развязку

Конфликт между военнослужащим ВСУ и черкасским предпринимателем удалось решить

Скандал с оскорблением военного в Буковеле получил неожиданное продолжение. Благодаря огласке в социальных сетях бизнесмен из Черкасс Александр Фатула извинился перед украинским воином и мужчины пожали друг другу руки.

Видео на своей странице в Instagram опубликовала жена Фатулы Юлия, которая активно ведет свой блог по энергопрактикам. Примечательно, что виновник конфликта внезапно заговорил на украинском языке и вместо оскорблений восхвалял Украину.

Жена предпринимателя из Черкасс заявила, что конфликт между ее мужем и бойцом ВСУ уже решен. На видео военный и Александр Фатула позировали вместе для фото, после чего женский голос за кадром сказал "ну кажіть вже" и мужчины произнесли патриотический лозунг "Слава Украине. Героям слава".

Напомним, что конфликт разгорелся в отеле в Буковеле, где военный проходил психологическую реабилитацию, а семья Фатулы просто отдыхала. Причиной конфликта, по версии семьи, стало то, что они говорили на русском языке, а военному это не понравилось. По словам же самого военного, Александр Фатула начал оскорблять его и ВСУ в целом, после чего заявил "ч*о езжай дальше в свой Бахмут".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из вузов Киева преподаватель "отправляла" студентов на фронт из-за языка. За свои действия она уже поплатилась.