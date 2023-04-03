"Раптом вивчив українську": конфлікт із образою військового у Буковелі отримав несподівану розв’язку

Конфлікт між військовослужбовцем ЗСУ та черкаським підприємцем вдалося вирішити

Скандал із образою військового у Буковелі отримав несподіване продовження. Завдяки розголосу у соціальних мережах бізнесмен із Черкас Олександр Фатула вибачився перед українським воїном і чоловіки потиснули один одному руки.

Відео на своїй сторінці в Instagram опублікувала дружина Фатули Юлія, яка активно веде свій блог з енергопрактик. Цікаво, що винуватець конфлікту раптово заговорив українською мовою і замість образ хвалив Україну.

Дружина підприємця із Черкас заявила, що конфлікт між її чоловіком та бійцем ЗСУ вже вирішено. На відео військовий та Олександр Фатула позували разом для фото, після чого жіночий голос за кадром сказав "ну кажіть вже" та чоловіки промовили патріотичне гасло "Слава Україні. Героям слава".

Нагадаємо, що конфлікт спалахнув у готелі в Буковелі, де військовий проходив психологічну реабілітацію, а родина Фатули просто відпочивала. Причиною конфлікту, за версією сім’ї, стало те, що вони говорили російською мовою, а військовому це не сподобалося. За словами самого військового, Олександр Фатула почав ображати його і ЗСУ в цілому, після чого заявив "ч*о їдь далі у свій Бахмут".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному із вишів Києва викладач "відправляла" студентів на фронт через мову. За свої дії вона вже заплатила.