"Никакой магии и уловок": почему некоторым украинцам приходится платить за свет больше, чем они должны

Главный этап в формировании суммы за электроэнергию зависит не от оператора системы распределения или поставщика

Благодаря теплой и солнечной погоде украинцы уже могут позволить себе не включать в домах обогреватели, однако счета за электроэнергию остаются достаточно высокими.

В чем может быть одна из причин, рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

По его убеждению, главный этап в формировании суммы за электроэнергию зависит от потребителя, а не от оператора системы распределения (ОСР) или поставщика. Самое важное – это своевременно передать показания счетчика.

"Далее дело по математике: ОСР рассчитывает объем потребления клиента, передает эти данные YASNO, мы умножаем объем на тариф, учитываем переплату или задолженность и выставляем конечный счет. Никакой магии и уловок. Клиенты, которые регулярно передают показания, это знают и обычно не имеют вопросов к сумме в счете ", — написал Коваленко.

В то же время люди, которые не передают показания в срок, оказываются в другой ситуации: ОСР рассчитывает объем их потребления "по средним" показателям.

"То есть берутся показания прошлых периодов и определяется среднесуточное потребление. А оно может существенно отличаться от того, что по факту использовал клиент. Вот тогда и выходит история об ожиданиях/реальности: вроде бы использовали электроэнергии меньше, а сумма не изменилась или даже возросла", - объяснил гендиректор YASNO.

В таком случае нужно уплатить всю сумму счета за электроэнергию, а в следующем месяце вовремя передать показания, чтобы был произведен перерасчет и переплата за предыдущий месяц учтется для оплаты услуг на следующий.

Ранее "Телеграф" писал о том, в какое число нужно передавать показания счетчиков и куда обращаться.