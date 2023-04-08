"Жодної магії та хитрощів": чому деяким українцям доводиться платити за світло більше, ніж вони повинн

Головний етап у формуванні суми за електроенергію залежить не від оператора системи розподілу чи постачальника

Завдяки теплій і сонячній погоді українці вже можуть дозволити собі не вмикати в оселях обігрівачів, проте рахунки за електроенергію залишаються досить високими.

В чому може бути одна з причин, розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

На його глибоке переконання, головний етап у формуванні суми за електроенергію залежить від споживача, а не від оператора системи розподілу чи постачальника. Найважливіше — це вчасно передати показання лічильника.

"Далі справа за математикою: ОСР розраховує обсяг споживання клієнта, передає ці дані YASNO, ми множимо обсяг на тариф, враховуємо переплату чи заборгованість та виставляємо кінцевий рахунок. Жодної магії та хитрощів. Клієнти, які регулярно передають показання, це знають і зазвичай не мають питань до суми в рахунку", — написав Коваленко.

Водночас люди, які не передають показання вчасно, опиняються в іншій ситуації: ОСР (оператор системи розподілу) розраховує обсяг їхнього споживання "за середніми" показниками.

"Тобто беруться показання минулих періодів і визначається середньодобове споживання. А воно може суттєво відрізнятися від того, що по факту використав клієнт. Ось тоді і виходить історія про очікування/реальність: начебто використали електроенергії менше, а сума не змінилася або навіть зросла", — пояснив гендиректор YASNO.

У такому разі потрібно сплатити всю суму рахунку за електроенергію, а наступного місяця вчасно передати показання, щоб було зроблено перерахунок і переплата за попередній місяць врахується до оплати послуг на наступний.

Раніше "Телеграф" писав про те, до якого числа потрібно передавати показання лічильників і куди звертатися.