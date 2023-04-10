Имя известной певицы использовали для защиты Московского патриархата: подробности

Артистка пока молчит, но другие местные жители заявили о том, что их подписи подделали

Пока полиция ищет священника, который избил военного в храме в Хмельницком, представители местной УПЦ МП продолжают удивлять. На этот раз священника подозревают в том, что он подделал подписи прихожан, которые якобы выступают за службу на русском языке.

Об это на своей странице в Фейсбук рассказал член политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Юрий Кравчук. Священника Ивана Задворного заподозрили в подделывании подделывании документов собрания религиозной общины из-за того, что в списках оказалась известная украинская певица Мила Нитич (Людмила Сергеевна Нитичук).

Так, прихожанам не понравилось, что в селе Заставцы на Старосинявщине священник Иван Задворный стремится проводить служение "старославянском языке с украинским акцентом", то есть на русском. Позже в сеть попали списки местных жителей, который якобы оставили свои подписи за эту инициативу, среди которых и подписиь Милы Нитич.

Артистка и правда родилась в пгт Старая Синява Хмельницкой области, но на момент сбора подписей она находилась в Киеве. Комментаторы под постом сообщили, что подписаны на нее и не было ни одного намека, что певица ездила в родной город. Кроме того, о подделке подписей заявили и другие граждане.

"Часть людей из списка уже заявили о подделке их подписей, часть не могла присутствовать на "сборах", потому что находилась далеко за пределами Старосинявщины", – говорится в сообщении Кравчука.

Комментаторы обратили внимание на данные Милы Нитич, но сама артистка пока никак не прокомментировала этот инцидент.

Кто присутствовал, есть вопросы. Мила Нитич пела?

А Мила Нитич знает, что она поддерживает русскую церковь?

Я подписана на нее. Вижу, она в Киеве вчера была. Интересно, ей ли "Новой почтой" передавали эту бумагу для подписания или она специально приезжала.

Понятно, что список готовился и подписывался заранее. Только вот люди, которые его" подписывали", об этом даже не подозревают.

Как сообщает OBOZREVATEL, полиция еще не открыла уголовное дело по факту подделки подписей, хотя заявка от местных жителей поступила.

"Такая заявка поступала в местную полицию, и сейчас проходит проверка в рамках обращения граждан. По результатам проверки будет принято решение", — сообщила начальник сектора коммуникации ГУНП в Хмельницкой области Инна Глега.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у некоторых священников из УПЦ МП есть российские паспорта. Речь идет о митрополите Онуфрии и других известных личностях.