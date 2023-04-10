Ім’я відомої співачки використали для захисту Московського патріархату: подробиці

Артистка поки що мовчить, але інші місцеві жителі заявили про те, що їх підписи підробили

Поки поліція шукає священика, який побив військового у храмі у Хмельницькому, представники місцевої УПЦ МП продовжують дивувати. Цього разу священика підозрюють у тому, що він підробив підписи парафіян, які нібито виступають за службу російською мовою.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Юрій Кравчук. Священика Івана Задворного запідозрили у підробленні документів зборів релігійної громади через те, що у списках опинилася відома українська співачка Міла Нітіч (Людмила Сергіївна Нітічук).

Так, парафіянам не сподобалося, що у селі Заставці на Старосинявщині священик Іван Задворний прагне проводити служіння "старослов’янською мовою з українським акцентом", тобто російською. Пізніше до мережі потрапили списки місцевих жителів, які нібито залишили свої підписи за цю ініціативу, серед яких і підпис Міли Нітіч.

Артистка і справді народилася у смт Стара Синява Хмельницької області, але на момент збору підписів вона перебувала у Києві. Коментатори під постом повідомили, що підписано на неї і не було жодного натяку, що співачка їздила до рідного міста. Крім того, про підробку підписів заявили інші громадяни.

"Частина людей зі списку вже заявила про підробку їхніх підписів, частина не могла бути присутня на "зборах", тому що знаходилася далеко за межами Старосинявщини", – йдеться у повідомленні Кравчука.

Коментатори звернули увагу на дані Міли Нітіч, але сама артистка поки що ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Хто був присутній, є запитання. Міла Нітіч співала?

А Міла Нітіч знає, що вона підтримує російську церкву?

Я підписана на неї. Бачу, вона у Києві вчора була. Цікаво, чи їй "Новою поштою" передавали цей папір для підписання, чи він спеціально приїжджав.

Зрозуміло, що список готувався та підписувався заздалегідь. Тільки от люди, які його "підписували", про це навіть не підозрюють.

Як повідомляє OBOZREVATEL, поліція ще не відкрила кримінальну справу за фактом підробки підписів, хоча заявка від місцевих жителів надійшла.

"Така заявка надходила до місцевої поліції, і зараз відбувається перевірка в рамках звернення громадян. За результатами перевірки буде ухвалено рішення", — повідомила начальник сектору комунікації ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі священики з УПЦ МП мають російські паспорти. Йдеться про митрополита Онуфрія та інших відомих особистостей.