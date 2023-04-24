Последние погожие дни перед проливными дождями и заморозками: какой погоды ждать на новой неделе

В середине недели ждите понижения температуры

После "сухих" выходных на Украину снова наступают дожди.

Такой прогноз приводит в социальной сети народный синоптик Станислав Щедрин.

"24 апреля в большинстве областей ожидаются ливни с грозами, однако на температуру воздуха дожди существенно не повлияют", — пишет специалист.

Мнение коллеги разделяет синоптикиня Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине будет теплым! В течение дня +14+19 градусов! Но 24 апреля предполагаются дожди — периодические, от небольших до умеренных. Днем в понедельник, скорее, во второй половине дня, местами возможны грозы. Не пугайтесь, возьмите эту В Киеве завтра без существенных осадков, однако во второй половине дня понедельника есть вероятность небольшого дождя, возможно с грозой. В столице будет в понедельник тепло, до +18 градусов", — отмечает она в Сети.

Где именно ожидать дождей, показали синоптики сайта "Метеопост".

В дальнейшем тепло сменится понижением температуры, считают специалисты сайта "Метеопрог"

С ними согласны в отделе прогнозов на сайте Gismeteo.

В то же время кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич настроен более пессимистично: в комментарии "Телеграфу" он заверил, что длительной волны потепления украинцам ждать не стоит. Напротив, начиная с 27 апреля в некоторых регионах прогнозируют заморозки. Поэтому любителям тепла следует набраться терпения и ждать лета.