Останні погожі дні перед зливами і заморозками: якої погоди чекати на новому тижні

В середині тижня чекайте пониження температури

ПІсля відносно "сухих" вихідних на Україну знову насунуть дощі.

Такий прогноз приводить у соціальній мережі народний синоптик Станіслав Щедрін.

"24 квітня у більшості областей очікуються зливи з грозами, однак на температуру повітря дощі суттєво не вплинуть", — пише фахівець.

Думку колеги поділяє синоптикиня Наталка Діденко.

"Понеділок в Україні буде теплим! Протягом дня +14+19 градусів! Але 24-го квітня передбачаються дощі — періодичні, від невеликих до помірних. Вдень у понеділок, швидше, в другій половині дня, місцями можливі грози. Не лякайтеся, візьміть цю синоптичну особливість до уваги. У Києві завтра без істотних опадів. Проте в другій половині дня понеділка є ймовірність невеликого дощу, можливо з грозою.

У столиці буде в понеділок тепло, до +18 градусів", — зазначає вона у Мережі.

Де саме чекати дощів, показали синоптики сайту "Метеопост".

В подальшому тепло зміниться зниженням температури, вважають фахівці сайту "Метеопрог"

З ними погоджуються у відділі прогнозів на сайті Gismeteo.

В той же час кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич настроєний більш песимістично: у коментарі "Телеграфу" він запевнив, що на тривалу хвилю потепління українцям чекати не варто. Навпаки, починаючи з 27 квітня у деяких регіонах прогнозують заморозки. Тому любителям тепла слід набратися терпіння і чекати літа.