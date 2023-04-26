Есть важный нюанс: адвокат назвал категорию мужчин, которые могут выехать из Украины

Роман Симутин объяснил, какие документы потребуются мужчине на границе

Для мужчин в Украине по сей день действует запрет за выезд за границу. Есть лишь несколько категорий, которые законно могут выезжать в другую страну. К ним относятся и временно непригодные к службе мужчины. Однако в данном случае также есть свои нюансы.

Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале ответил на самые распространенные вопросы зрителей относительно выезда за границу, в том числе и для тех, кто временно непригоден к службе.

По его словам, временная непригодность позволяет выехать за границу, но при наличии отсрочки. Мужчине, которые планирует поездку в другую страну, нужно иметь с собой справки об инвалидности, болезни или выводе военно-врачебной комиссии.

Временно непригодный к военной службе — это мужчина, которого по состоянию здоровья не могут мобилизовать. Такой статус ему предоставляется после военно-врачебной комиссии. Однако стоит учесть, что такой статус действует в течение шести месяцев. Затем военнообязанному вновь нужно пройти врачебную комиссию.

Таким образом выходит, что срок пребывания мужчины за границей ограничен, поскольку повторное прохождение ВВК является обязательным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Государственной пограничной службе объяснили, кто из украинцев может выезжать в другую страну без загранпаспорта.