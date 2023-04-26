Є важливий нюанс: адвокат назвав категорію чоловіків, які можуть виїхати з України

Роман Симутін пояснив, які документи будуть потрібні чоловікові на кордоні

Для чоловіків в Україні досі діє заборона за виїзд за кордон. Є лише кілька категорій, які законно можуть виїжджати до іншої країни. До них належать і тимчасово непридатні до служби чоловіки. Однак у цьому разі також є свої нюанси.

Адвокат Роман Симутін у своєму YouTube-каналі відповів на найпоширеніші питання глядачів щодо виїзду за кордон, у тому числі й для тих, хто тимчасово непридатний до служби.

За його словами, тимчасова непридатність дає змогу виїхати за кордон, але за наявності відстрочки. Чоловікам, які планують поїздку в іншу країну, потрібно мати з собою довідки про інвалідність, хворобу або висновок військово-лікарської комісії.

Тимчасово непридатний до військової служби - це чоловік, якого за станом здоров’я не можуть мобілізувати. Такий статус йому надається після військово-лікарської комісії (ВЛК). Проте варто врахувати, що цей статус діє протягом шести місяців. Потім військовозобов’язаному знову потрібно пройти лікарську комісію.

Таким чином, строк перебування чоловіка за кордоном обмежений, оскільки повторне проходження ВЛК є обов’язковим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Державній прикордонній службі пояснили, хто з українців може виїжджати до іншої країни без закордонного паспорта.